Após encerrar sua passagem pelo Palmeiras ao término do Mundial de Clubes, Richard Ríos deixou o Brasil como um dos principais nomes em ascensão no cenário nacional. No entanto, a nova fase da carreira do atleta tem sido marcada por desafios em solo europeu. Contratado pelo Benfica em julho por 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na cotação da época), o colombiano ainda busca afirmação no futebol português.

Na última atuação do jogador pelo clube lisboeta, um lance específico ganhou repercussão nas redes sociais dias após a partida. Na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Gil Vicente, na última sexta-feira (26), o lateral-esquerdo da equipe de Barcelos, Ghislain Konan, permaneceu em campo durante os 90 minutos, embora tenha demonstrado um desconforto visível na perna direita.

Apesar da condição física aparente, o marfinense protagonizou um lance de destaque ao aplicar uma meia-lua em Ríos pelo lado esquerdo do campo e realizar um cruzamento para a área. A bola ainda voltou ao jogador, que foi derrubado por uma falta cometida pelo volante das Águias.

Ghislain Konan, do Gil Vicente (à esquerda), e Dodi Lukebakio, do Benfica (à direita), disputam a bola durante partida do Campeonato Português, no Estádio da Luz (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A torcida brasileira, que acompanhou a trajetória de Ríos no futebol nacional por Flamengo e Palmeiras, continua atenta ao desempenho do atleta no cenário europeu — e não deixou passar o lance em questão, criticando sua postura na jogada. As reações negativas, no entanto, não se restringem ao Brasil. Ríos também enfrenta certa resistência neste início de trajetória na Europa por parte da própria torcida do clube em que atua. Diante das críticas, o jogador recebeu apoio público do técnico José Mourinho, que saiu em defesa do atleta.

Konan 🆚 Ríos: confira a repercussão nas redes sociais 📲

