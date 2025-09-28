Fifa anuncia a sede da Copa Intercontinental 2025; veja país e data dos jogos

Marcada para começar no dia 10 dezembro, a edição 2025 da Copa Intercontinental da Fifa será realizada no Catar. O país que recebeu a Copa do Mundo de 2022 e a primeira edição do torneio em 2024, que teve o Real Madrid como campeão, voltará a ser sede de uma competição da entidade máxima do futebol com três partidas marcadas para o começo de dezembro.

A Fifa já havia confirmado os dias de cada um dos três jogos da fase final do Intercontinental, que tem o Dérbi das Américas, jogado entre o campeão da Concacaf e da Libertadores, a Copa Challenger, onde o vencedor do Dérbi das Américas enfrenta o Pyramids, do Egito, e, por fim, a Final da Copa Intercontinental, onde o PSG aguarda o classificado para a partida decisiva.

Em nota oficial, a Fifa detalhou que o jogo do dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, que já tem o Cruz Azul como representante da Concaf, será jogado no Estádio Ahmad Bin Ali, casa do Al-Rayyan. Há a possibilidade de Palmeiras ou Flamengo, que ainda disputam as semifinais da Libertadores, representarem o Brasil, caso vençam o torneio.

O segundo jogo no Catar será no dia 13 de dezembro, sábado. O jogo será mais uma vez jogado em Al-Rayyan contra o time egípcio, que garantiu a vaga direta na semifinal da Copa Intercontinental depois de vencer a última edição da Liga dos Campeões da CAF, que reúne os times do continente africano.

Porém, o palco da grande decisão do Intercontinental não foi informado. A data está confirmada, no dia 17 de dezembro, uma sexta-feira. O PSG aguardará o adversário e por ter sido o campeão da edição 2024/25 da Champions League se classifica automaticamente para a final.

Calendário da Copa Intercontinental da Fifa 2025

10 de dezembro | Estádio Ahmad Bin Ali: Cruz Azul x Campeão da Libertadores (Dérbi das Américas)

(Dérbi das Américas) 13 de dezembro | Estádio Ahmad Bin Ali: Pyramids x vencedor do Dérbi das Américas (Copa Challenger)

(Copa Challenger) 17 de dezembro (estádio não definido): PSG x vencedor da Copa Challenger

O Real Madrid foi o campeão da primeira edição da Copa Intercontinental no novo formato, no fim de 2024. (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

Catar será sede de mais dois torneios em 2025

Além do anúncio do Catar como sede da Copa Intercontinental, a Fifa confirmou o país como o palco da Copa do Mundo Sub-17 e a e a Copa Árabe da Fifa. A entidade afirmou que os torneios utilização as instalações de estádios e centros de treinamento espalhadas pelo país, muitas delas já usadas na Copa do Mundo de 2022.

O Mundial de seleções sub-17 será realizada entre os dias 3 e 27 de novembro e será a primeira edição do torneio com 48 seleções, seguindo o mesmo padrão do mundial masculino profissional, que será no ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá. A Alemanha é a atual campeã depois de bater a França nos pênaltis na edição de 2023, disputada na Indonésia.

A Copa Árabe da Fifa acontecerá em paralelo aos jogos da Copa Intercontinental. A entidade marcou o torneio que reúne seleções do mundo árabe para acontecer entre os dias 1 e e 18 de dezembro deste ano. Será a segunda vez que o Catar sedia a competição. No total, 23 seleções participam do torneio, que reúne países tanto da Ásia quanto da África, continentes que têm nações reconhecidas oficialmente como árabes