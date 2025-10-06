Jornal estrangeiro expõe situação em São Paulo x Palmeiras: ‘Escândalo’
Situação em Bragantino x Grêmio também foi destacada no portal
A 27ª rodada do Brasileirão foi marcada por intensas disputas, golaços e, sobretudo, polêmicas envolvendo a arbitragem. Os equívocos cometidos durante as partidas chamaram tanta atenção que repercutiram além das fronteiras nacionais. Na Argentina, o jornal "Olé" destacou os erros registrados nos confrontos entre São Paulo e Palmeiras, além de Bragantino e Grêmio, evidenciando a gravidade da situação e reforçando o debate sobre a qualidade do futebol brasileiro.
Diante da repercussão negativa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, ainda na noite de domingo, o afastamento dos árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, responsáveis pelas decisões no clássico paulista, além de informar que ambos passarão por um processo de aperfeiçoamento. A entidade também afastou temporariamente a dupla Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior, que atuou na condução do confronto em Bragança Paulista.
Nesse contexto, o "Olé" pontuou as polêmicas envolvendo a arbitragem nos dois confrontos, classificando os episódios como decisivos para o desfecho das partidas. A publicação estrangeira apontou, com ênfase, as reclamações do Grêmio quanto ao pênalti assinalado a favor do Bragantino e a insatisfação do São Paulo com a falta de cartões como punição ao time do Palmeiras. Abaixo, veja o título do jornal argentino sobre os episódios de arbitragem:
Tradução: Escândalo no Brasileirão: CBF afasta dois árbitros do processo de arbitragem até que estejam em condições de atuar (título).
Polêmicas da 27ª rodada do Brasileirão ❌
No último sábado, Bragantino e Grêmio se enfrentaram em Bragança Paulista, com vitória da equipe paulista por 1 a 0, em jogo decidido por um pênalti convertido por Jhon Jhon, que gerou 16 minutos de acréscimos. A marcação da penalidade, após revisão do VAR, provocou fortes críticas por parte do Imortal, atualmente na 13ª posição da tabela e fora de todas as competições internacionais. Inconformado com a atuação dos árbitros, a equipe gaúcha se disse prejudicada e protestou publicamente. Torcedores também manifestaram indignação na entrada da sede da CBF, lançando notas falsas em referência ao episódio. No entanto, a polêmica não se restringiu a esse confronto.
No Choque-Rei, disputado no domingo (5), o Soberano reclamou da não expulsão de Andreas, quando vencia por 2 a 0 — lance considerado determinante para a virada palmeirense por 3 a 2. Nas redes sociais, o São Paulo protestou contra a arbitragem e divulgou um vídeo de protesto.
