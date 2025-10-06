menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal estrangeiro expõe situação em São Paulo x Palmeiras: ‘Escândalo’

Situação em Bragantino x Grêmio também foi destacada no portal

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/10/2025
18:12
GonzaloTapia, do São Paulo, disputa lance com Gustavo Gómez, do Palmeiras, no Morumbi (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraGonzaloTapia, do São Paulo, disputa lance com Gustavo Gómez, do Palmeiras, no Morumbi (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 27ª rodada do Brasileirão foi marcada por intensas disputas, golaços e, sobretudo, polêmicas envolvendo a arbitragem. Os equívocos cometidos durante as partidas chamaram tanta atenção que repercutiram além das fronteiras nacionais. Na Argentina, o jornal "Olé" destacou os erros registrados nos confrontos entre São Paulo e Palmeiras, além de Bragantino e Grêmio, evidenciando a gravidade da situação e reforçando o debate sobre a qualidade do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diante da repercussão negativa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, ainda na noite de domingo, o afastamento dos árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, responsáveis pelas decisões no clássico paulista, além de informar que ambos passarão por um processo de aperfeiçoamento. A entidade também afastou temporariamente a dupla Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior, que atuou na condução do confronto em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

Nesse contexto, o "Olé" pontuou as polêmicas envolvendo a arbitragem nos dois confrontos, classificando os episódios como decisivos para o desfecho das partidas. A publicação estrangeira apontou, com ênfase, as reclamações do Grêmio quanto ao pênalti assinalado a favor do Bragantino e a insatisfação do São Paulo com a falta de cartões como punição ao time do Palmeiras. Abaixo, veja o título do jornal argentino sobre os episódios de arbitragem:

Jornal "Olé" sobre as decisões de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução/Olé)
Jornal "Olé" sobre as decisões de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução/Olé)

Tradução: Escândalo no Brasileirão: CBF afasta dois árbitros do processo de arbitragem até que estejam em condições de atuar (título).

Polêmicas da 27ª rodada do Brasileirão ❌

No último sábado, Bragantino e Grêmio se enfrentaram em Bragança Paulista, com vitória da equipe paulista por 1 a 0, em jogo decidido por um pênalti convertido por Jhon Jhon, que gerou 16 minutos de acréscimos. A marcação da penalidade, após revisão do VAR, provocou fortes críticas por parte do Imortal, atualmente na 13ª posição da tabela e fora de todas as competições internacionais. Inconformado com a atuação dos árbitros, a equipe gaúcha se disse prejudicada e protestou publicamente. Torcedores também manifestaram indignação na entrada da sede da CBF, lançando notas falsas em referência ao episódio. No entanto, a polêmica não se restringiu a esse confronto.

continua após a publicidade
BRASILEIRO A 2025, BRAGANTINO X GREMIO
Tumulto entre jogadores de Bragantino e Grêmio durante partida pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

No Choque-Rei, disputado no domingo (5), o Soberano reclamou da não expulsão de Andreas, quando vencia por 2 a 0 — lance considerado determinante para a virada palmeirense por 3 a 2. Nas redes sociais, o São Paulo protestou contra a arbitragem e divulgou um vídeo de protesto.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias