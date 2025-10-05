De virada e em jogo polêmico, Palmeiras vence o São Paulo no Morumbis

De virada, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2 em jogo disputado neste domingo, dia 5, no Morumbis. A partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por uma série de polêmicas em campo.

continua após a publicidade

A partida contou com Ramón Sosa virando o placar para o Palmeiras, após os gols de Vitor Roque e Flaco. Marcado por polêmicas de arbitragem, o elenco do Tricolor saiu revoltado de campo.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O primeiro tempo pertenceu totalmente ao São Paulo. Luciano abriu o placar e marcou seu gol de número 99. Gonzalo Tapia marcou o segundo. Em um dia ensolarado, a torcida também se mostrava mais leve no Morumbis, em comparação aos últimos jogos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Palmeiras reagiu no segundo tempo, com Vitor Roque e Flaco López. Os minutos finais foram bastante tensos, com bastante confusão. Quanto a arbitragem de Ramon Abatti Abel, uma polêmica surgiu. Ainda na volta do intervalo, Tapia foi derrubado na área, mas o lance seguiu - o que gerou uma série de protestos por parte da torcida e do elenco em campo.

Como foi o jogo?

A partida começou com pressão palmeirense. Nos minutos iniciais, o Alviverde assustou, e o São Paulo contou com defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor.

continua após a publicidade

Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco López e entregou um contra-ataque para o São Paulo. Com uma leitura bem feita por Sabino, Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gómez se atrapalhou na linha de impedimento e, sem Weverton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou seu gol de número 99 pelo Tricolor.

A resposta da torcida no Morumbis foi dupla. Além de gritos de "É Luciano", provocações surgiram para o Palmeiras, com os cantos de "Sem Mundial".

O gol de Luciano transformou a energia da partida. O Palmeiras tentou impor velocidade, mas a posse e o controle passaram a ser do São Paulo. Aos 22 minutos, Vitor Roque passou por Arboleda, acelerou e caiu na área, mas nada marcado e a arbitragem mandou seguir.

Luciano abriu o placar contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Na resposta, Gonzalo Tapia arriscou de fora da área após arrancada pelo meio, mas a bola saiu. Aos 26 minutos, houve parada técnica por causa do calor: os termômetros marcavam 30 °C. O clima estava tenso entre os jogadores. Gómez e Tapia se estranharam diversas vezes.

O Palmeiras não conseguia respirar. Até então, tirando os primeiros dez minutos de jogo, não assustava mais o São Paulo.

Aos 34, o time de Crespo ampliou a vantagem. Após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque e Felipe Anderson, cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o Tricolor mais à frente ainda no placar. Festa da torcida!

Tapia marcou o segundo gol do Tricolor (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Aos 43 minutos, o Palmeiras conseguiu a oportunidade mais perigosa durante esta primeira etapa. Vitor Roque tentou aproveitar uma bola parada, mas parou nas mãos do goleiro Rafael. As equipes foram para o intervalo com 2 a 0 para o São Paulo no placar. A torcida seguiu provocando o Palmeiras, tanto com gritos de "Sem Mundial" quanto com ofensas para Abel Ferreira.

O jogo retornou em um ritmo parecido. Aos seis minutos da etapa final, o clima esquentou Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Allan. A arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser pênalti. O VAR não foi consultado.

Inclusive, a revolta prevaleceu por boa parte do jogo. Vale destacar que Ramón Abatti Abel se envolveu em polêmicas na última rodada também.

A partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulor recuava. A resposta veio com Vitor Roque. Aos 24 minutos, o Tigrinho tabelou com Sosa e Maurício e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem tricolor.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Palmeiras foi atrás do empate. Com uma produção mais abaixo do São Paulo, que ainda se mostrava bastante irritado em campo, Flaco recebeu uma bola de Maurício, abriu espaço e chutou no ângulo do Rafael. Tudo igual no Morumbis.

O tempo fechou. O Tricolor seguia nervoso em campo. Pouco tempo após o gol, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam após uma disputa, resultando em uma confusão generalizada que envolveu até mesmo os bancos de reservas dos times. As equipes foram contidas e o jogo seguiu.

No Allianz Parque, um canto de "o Palmeiras é o time da virada" é comum. Distante da torcida, o time de Abel Ferreira fez valer. Aos 43 minutos, quase ao apagar das luzes, Ramón Sosa marcou o terceiro de cabeça. Com o resultado, o Verdão saiu vencedor. Desde 2023, o São Paulo não consegue vencer o rival em casa.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a jogar somente no dia 16 de outubro, após a Data Fifa, contra o Grêmio. Jogo acontecerá fora de casa. Enquanto isso, o Palmeiras joga no sábado, dia 11, em virtude a uma das rodadas atrasadas do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 3 PALMEIRAS

27ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro, 16h (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Luciano (1-0); Tapia (2-0); Vitor Roque (2-1); Flaco (2-2); Sosa (2-3)

🟨 Cartões amarelos: Veiga, Andreas, Vitor Roque (Palmeiras); Bobadilla, Pablo Maia, Enzo (São Paulo)

🔴 Cartão vermelho:

🧑‍⚖️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

🏁 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio (Rodriguinho) e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia (Lucas Moura) e Luciano.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque.