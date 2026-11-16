O desenvolvimento individual de um jogador de futebol vai além dos treinamentos realizados nos clubes. Em um mercado cada vez mais atento aos detalhes e à evolução dos atletas, a análise de desempenho particular ganha espaço entre profissionais de diferentes níveis e já faz parte da rotina de nomes como Raphinha, Bruno Guimarães e Vanderson, da Seleção Brasileira. Em entrevista ao Lance!, Eduardo Barthem, analista de desempenho e sócio da Performa Sports, explicou como funciona esse trabalho, os impactos na carreira dos jogadores e a importância de um acompanhamento individualizado.

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Criada em 2021 por Barthem e Rafael Marques, também analista de desempenho, a empresa surgiu com a proposta de preencher uma lacuna no futebol: a falta de atenção direcionada aos comportamentos individuais dos jogadores.

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— A gente se preocupava muito pouco com comportamentos individuais dos atletas, e eles têm muito pouco disso também na formação. Então, a gente vem com esse braço de auxílio para eles, para entender melhor o jogo, corrigir alguns comportamentos que muitas vezes o jogador tem por instinto e sobre os quais nunca teve uma percepção ou reflexão — explicou.

A empresa começou a ganhar espaço ainda no primeiro ano de atividade, quando chegou à Copa do Mundo do Catar, em 2022, com Bruno Guimarães. Desde então, o segmento passou por uma expansão, acompanhando a procura de jogadores por serviços que complementem o trabalho realizado nas equipes.

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Como funciona a análise de desempenho individual?

Diferentemente do trabalho tradicional de análise realizado pelos clubes, que costuma ter como prioridades o funcionamento coletivo da equipe e o estudo dos adversários, o acompanhamento particular concentra esforços em um atleta específico.

A partir de vídeos, conversas e reuniões, os profissionais identificam comportamentos que podem ser aprimorados e situações de jogo que o jogador precisa compreender melhor. A proposta não se limita a apontar erros, mas também busca potencializar características que já fazem parte do repertório do atleta.

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— Muita gente acha que o trabalho é só corrigir o que está errado. Também existe o reforço do que é bom, do que é certo e que pode ser ainda melhor. Potencializar o que o jogador já tem de bom é um fator crucial no nosso trabalho — afirmou.

Barthem citou Raphinha como exemplo. Um dos movimentos que a empresa procura estimular no atacante é o ataque ao espaço, conhecido no futebol como facão. Segundo o analista, o jogador apresenta essa característica em alto nível, mas existem detalhes que podem aumentar a eficiência da ação.

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— O Raphinha tem um facão, um ataque ao espaço, que é muito forte. É um movimento que ele faz como poucos no futebol mundial. A gente precisa estimular e potencializar que ele faça isso sempre, trazendo todo o contexto para entender o melhor momento, a direção e o timing de romper — explicou.

O mesmo raciocínio é aplicado a Bruno Guimarães. Barthem destacou que o volante possui qualidade no passe, mas que a análise também trabalha comportamentos anteriores à execução, como o posicionamento e a leitura do espaço ao redor.

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— O Bruno tem um ótimo passe. Mas, se eu não conseguir trazer elementos para que ele se coloque na condição de dar o passe, aquela jogada vai acontecer menos vezes. A gente trabalha comportamentos prévios que vão levar até a ação que queremos daquele atleta — detalhou.

Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Trabalho particular não concorre com os clubes

Uma das principais dúvidas sobre o segmento é a possibilidade de o analista particular apresentar orientações diferentes daquelas transmitidas pelo treinador e pela comissão técnica. Barthem, porém, afirma que o respeito ao modelo de jogo da equipe é um princípio fundamental do trabalho.

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— O modelo de jogo é soberano. Quando começamos a trabalhar com um atleta, nossa opinião sobre como aquele time joga ou sobre o que o treinador está tentando levar a campo não importa. A gente identifica o que aquele treinador quer, o que a equipe reproduz e o que o jogador precisa executar naquela função — explicou.

O analista considera que o trabalho particular funciona como um complemento ao desenvolvido nos clubes. Na avaliação dele, as comissões técnicas precisam administrar diferentes demandas, como treinamentos coletivos, preparação para os adversários e implementação das ideias do treinador. Com isso, nem sempre conseguem oferecer um acompanhamento individualizado com a mesma profundidade.

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— De forma geral, o clube está muito preocupado com a parte coletiva, com o desenvolvimento daquele time e com as ideias que o treinador está tentando implementar. É muito difícil imaginar alguém parando o treino para corrigir determinado comportamento de um jogador ou conseguindo analisar, com todos os detalhes possíveis, um elenco de 30 ou 35 atletas — avaliou.

A proposta, portanto, é oferecer uma atenção mais detalhada a cada profissional, sem interferir nas decisões da comissão técnica. Barthem também considera que uma integração maior entre os analistas particulares e os clubes seria positiva, embora não seja indispensável para a realização do serviço.

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Raphinha, Bruno Guimarães e as diferenças entre clube e Seleção

O acompanhamento também exige adaptações quando o jogador deixa o ambiente do clube para defender a Seleção Brasileira. Isso porque as funções e os comportamentos esperados podem mudar de acordo com o modelo de jogo e o contexto de cada equipe.

Barthem utilizou Raphinha para exemplificar a situação. Enquanto no Barcelona o atacante vem atuando como centroavante, na Seleção Brasileira sua função é a de ponta. A diferença exige que a análise considere as características de cada contexto, sem simplesmente reproduzir as orientações de um ambiente no outro.

— O Raphinha na Seleção Brasileira joga de ponta, enquanto no Barcelona está jogando de nove. Muda completamente. A Seleção joga de um jeito, o Barcelona joga de outro. Cabe a nós dar o maior recurso possível para que ele se adapte às duas formas de jogar — explicou.

A experiência acumulada com atletas convocados também ajuda a empresa a integrar jogadores que recebem suas primeiras oportunidades na equipe nacional. Barthem citou o caso de Gabriel Martinelli, que chegou ao ambiente da Seleção com o suporte de profissionais que já acompanhavam outros convocados.

— Por já termos jogadores convocados com frequência, naturalmente temos uma base de conhecimento sobre o trabalho do Ancelotti. Isso facilita muito na hora de passar informações para um jogador que está chegando e vai viver sua primeira experiência em contexto de Seleção — contou.

Segundo o analista, a troca de experiências entre jogadores que atuam em posições semelhantes também pode contribuir nesse processo. Ele mencionou, inclusive, uma brincadeira feita com Bruno Guimarães para que ajudasse Martinelli na adaptação: "Bruno, cuida do Martinelli lá, hein! Tá todo mundo nosso!".

Bruno Guimarães pelo Arsenal (Foto: CARLOS JASSO / AFP)

Como a empresa evita conflitos entre jogadores de clubes rivais?

Outro desafio do segmento aparece quando a empresa trabalha com atletas que podem se enfrentar dentro de campo. Como o acompanhamento envolve informações específicas sobre o funcionamento das equipes e até aspectos internos compartilhados pelos próprios jogadores, existe o risco de conflito de interesses.

Para evitar esse problema, a Performa Sports divide seus profissionais em equipes independentes, que não compartilham informações sobre os atletas atendidos.

— Na Performa, temos uma estrutura de equipes. O analista que cuida do zagueiro do São Paulo não vai ter contato com o atacante que joga no Corinthians. São duas equipes, com a mesma metodologia e o mesmo protocolo, mas sem comunicação entre elas — revelou.

Dessa maneira, a empresa procura preservar as informações de cada jogador, mesmo quando dois clientes estão em lados opostos de uma partida.

Mercado ainda enfrenta resistência, mas deve crescer

Apesar da expansão nos últimos anos, a análise de desempenho individual ainda enfrenta resistência entre jogadores que não conhecem a profundidade do serviço. Para Barthem, parte da desconfiança surge da ideia de que o acompanhamento funciona como uma aula, na qual o atleta apenas recebe instruções de alguém que observa os jogos por uma tela.

Na prática, segundo ele, o processo envolve uma construção conjunta, com debates e reflexões sobre situações de jogo. O próprio jogador participa ativamente das sessões e pode questionar as observações apresentadas pelos analistas.

— O melhor momento da sessão é quando o atleta discorda. Ele fala: 'Isso aqui não dava para fazer de outra forma?'. A gente começa uma reflexão. O jogador passa a sentir aquilo não como um espaço de aprendizado, mas de troca — explicou.

O analista acredita que a tendência é que o serviço se torne cada vez mais comum no futebol profissional. Para estabelecer uma comparação, ele lembrou a evolução da preparação física particular, que também enfrentou questionamentos antes de ser incorporada à rotina de muitos atletas.

— Há 15 ou 20 anos, os preparadores particulares sofriam da mesma coisa. Hoje, é muito mais normalizado. Todo atleta tem seu personal trainer, seu preparador físico à parte. Nosso objetivo é chegar lá, para que daqui a 20 ou 25 anos essas dúvidas sobre possíveis conflitos estejam muito mais claras para todo mundo que faz futebol — projetou.

Na avaliação de Barthem, a análise individual ainda tem um longo caminho pela frente, especialmente quando considerada a quantidade de jogadores que poderiam se beneficiar do acompanhamento.

— Eu acho que todo jogador deveria ter esse tipo de acompanhamento. Todo mundo tem uma margem de evolução que às vezes nem sabe que tem. O mercado da análise só vai crescer daqui para frente — concluiu.

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