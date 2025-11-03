O Flamengo, sob comando de Filipe Luís, vem ganhando destaque crescente na mídia internacional especializada, especialmente pela presença de jogadores estrelados, como Saúl e Samuel Lino, recém-transferidos do Atlético de Madrid, Jorginho — ícone da seleção italiana — e a dupla Alex Sandro e Danilo. Entretanto, notícias de caráter negativo também são destaques fora do Brasil, como a lesão de Jorge Carrascal, atleta em ascensão nas últimas partidas.

O jornal espanhol "As", por meio de sua filial na América do Sul, repercutiu a lesão do colombiano, em matéria assinada pelo jornalista Juan Sebastián Ariza. Segundo o veículo, a contusão é motivo de preocupação para o Flamengo, uma vez que o atleta vinha sendo utilizado como titular da equipe, tanto no meio-campo quanto no lado do campo.

O veículo informa que há a possibilidade dele não participar dos próximos compromissos do clube em novembro, incluindo partidas decisivas na busca pelo título do Brasileirão — atualmente na vice-liderança — e a final da Libertadores, marcada para o dia 29, contra o Palmeiras. Confira a repercussão do "As":

Jornal "As" sobre a lesão de Jorge Carrascal, atleta do Flamengo e Colômbia (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Jorge Carrascal, lesionado e em dúvida para a final da Copa Libertadores (título). O meio-campista colombiano sofreu um edema ósseo na partida contra o Sport Recife. Ele também é dúvida para os últimos amistosos da seleção colombiana. (subtítulo).

— Embora a duração da ausência do meio-campista dependa da evolução de sua lesão, informações vindas do Brasil indicam que o clube está otimista quanto à sua disponibilidade para a final da Copa Libertadores. De fato, Mónica Alves, jornalista que cobre o Flamengo, observou que a comissão técnica espera que Carrascal desfalque o time em apenas duas partidas — iniciou o portal.

— Por outro lado, Julián Capera, colaborador do "As Colômbia", mencionou que a lesão poderia ser mais grave e que o jogador perderia tanto a final da Copa quanto os próximos amistosos da seleção colombiana — finalizou.

Como foi a lesão? 🚑

O Flamengo informou a condição do meio-campista após o duelo contra o Sport, realizado no Maracanã na noite do último sábado (1). Submetido a exames,o jogador foi diagnosticado com edema ósseo na região da costela, sem fratura. Reforço da janela de transferências de meio de ano, Carrascal precisou ser substituído aos 21 minutos do primeiro tempo, dando lugar a Luiz Araújo, após sentir dores na região e permanecer sentado no gramado aguardando atendimento médico.

