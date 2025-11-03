menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Endrick titular? Lesão afasta jogador do Real Madrid na Champions contra o Liverpool

Atacante de 18 anos é um dos nomes mais utilizados por Xabi Alonso em 2025/26

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/11/2025
11:13
Xabi Alonso - Real Madrid
imagem cameraXabi Alonso durante partida do Real Madrid nesta temporada (Foto: Charly Triballeau/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid confirmou a lesão de Franco Mastantuono, de 18 anos, nesta segunda-feira (3), diagnosticada como pubalgia. Nesse sentido, a recuperação afastará o atleta de um dos principais confrontos da temporada, contra o Liverpool, nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mastantuono foi titular na última partida do Real, contra o Valencia, mas não apresentou seu melhor desempenho e terminou a partida fisicamente desgastado após atuar os 90 minutos. Até o momento nesta temporada, ele havia participado de todas as partidas do clube, exceto contra Real Sociedad e Barcelona, somando 689 minutos em campo, com um gol e uma assistência. Em comunicado oficial, o Madrid confirmou o tipo de lesão e o período de recuperação.

continua após a publicidade

— Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Franco Mastantuono, foi diagnosticada pubalgia. Sua recuperação será acompanhada — escreveu o Real Madrid.

Mastantuono, Xabi Alonso e brasileiros ⚪

No dia do seu aniversário de 18 anos, o Real apresentou Mastantuono, contratado por 45 milhões de euros (R$ 289 milhões) pagos ao River Plate, como o novo jogador do clube. Em pouco tempo, conquistou prestígio sob o comando da reconstrução tática liderada por Xabi Alonso neste início de temporada e foi a peça que ganhou mais espaço em uma posição que não está totalmente fixa em campo: a ponta-direita de ataque.

continua após a publicidade

Anteriormente, na gestão de Carlo Ancelotti, a vaga era ocupada mais frequentemente por Rodrygo ou Arda Güler; este último ganhou espaço no meio-campo com Xabi, enquanto o camisa 11 virou uma alternativa na ponta-esquerda, dividindo a concorrência com Vini Jr. Endrick, por sua vez, pode ser um nome a tentar aproveitar a ausência do argentino para brigar por posição por ali, embora seja um centroavante de ofício; no entanto, na vaga de referência ofensiva, o Madrid tem dono: Kylian Mbappé, artilheiro da equipe com 19 gols em 14 partidas em 2025/26.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Real Madrid: Kylian Mbappé comemora com Franco Mastantuono durante a partida válida pela La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)
Real Madrid: Kylian Mbappé comemora com Franco Mastantuono durante a partida válida pela La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias