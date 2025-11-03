Endrick titular? Lesão afasta jogador do Real Madrid na Champions contra o Liverpool
Atacante de 18 anos é um dos nomes mais utilizados por Xabi Alonso em 2025/26
O Real Madrid confirmou a lesão de Franco Mastantuono, de 18 anos, nesta segunda-feira (3), diagnosticada como pubalgia. Nesse sentido, a recuperação afastará o atleta de um dos principais confrontos da temporada, contra o Liverpool, nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League.
Mastantuono foi titular na última partida do Real, contra o Valencia, mas não apresentou seu melhor desempenho e terminou a partida fisicamente desgastado após atuar os 90 minutos. Até o momento nesta temporada, ele havia participado de todas as partidas do clube, exceto contra Real Sociedad e Barcelona, somando 689 minutos em campo, com um gol e uma assistência. Em comunicado oficial, o Madrid confirmou o tipo de lesão e o período de recuperação.
— Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Franco Mastantuono, foi diagnosticada pubalgia. Sua recuperação será acompanhada — escreveu o Real Madrid.
Mastantuono, Xabi Alonso e brasileiros ⚪
No dia do seu aniversário de 18 anos, o Real apresentou Mastantuono, contratado por 45 milhões de euros (R$ 289 milhões) pagos ao River Plate, como o novo jogador do clube. Em pouco tempo, conquistou prestígio sob o comando da reconstrução tática liderada por Xabi Alonso neste início de temporada e foi a peça que ganhou mais espaço em uma posição que não está totalmente fixa em campo: a ponta-direita de ataque.
Anteriormente, na gestão de Carlo Ancelotti, a vaga era ocupada mais frequentemente por Rodrygo ou Arda Güler; este último ganhou espaço no meio-campo com Xabi, enquanto o camisa 11 virou uma alternativa na ponta-esquerda, dividindo a concorrência com Vini Jr. Endrick, por sua vez, pode ser um nome a tentar aproveitar a ausência do argentino para brigar por posição por ali, embora seja um centroavante de ofício; no entanto, na vaga de referência ofensiva, o Madrid tem dono: Kylian Mbappé, artilheiro da equipe com 19 gols em 14 partidas em 2025/26.
