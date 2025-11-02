Flamengo divulga nota e atualiza situação de Carrascal

O Flamengo divulgou a situação de Jorge Carrascal após a partida com o Sport, no Maracanã, na noite do último sábado (1º). Após ser submetido a exames, o meio-campista foi diagnosticado com um edema ósseo na região da costela, sem fratura.

continua após a publicidade

Reforço desta janela do Flamengo, Carrascal foi substituído aos 21 minutos do primeiro tempo, dando lugar a Luiz Araújo, após se queixar de dores. O meio-campista colocou as mãos sobre a costela e desabou no gramado. Ele ficou sentado esperando por atendimento médico.

— Substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3 x 0 Sport, Jorge Carrascal foi submetido a exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou edema ósseo na região da costela, sem fratura. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.

continua após a publicidade

Arrascaeta comemora gol no jogo do Flamengo contra o Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como foi o jogo?

✍️ Texto de Lucas Bayer

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo no Maracanã. Buscando trabalhar a bola, principalmente pelo lado direito do campo (com Royal), o time de Filipe Luís tentou envolver o Sport, que se fechou lá atrás. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando Samuel Lino, após jogada com Carrascal e De La Cruz, chutou cruzado. Dois minutos depois, Bruno Henrique, sozinho, mandou a bola por cima do gol adversário. Já na reta final, De La Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa.

Diante do cenário da partida, faltou ao time carioca um armador na primeira etapa, um pensador, que seria Arrascaeta, mas que começou no banco. A opção foi Carrascal, mas o colombiano foi substituído aos 20' por conta de um desconforto nas costas. Além disso, faltou letalidade ao Rubro-Negro, um pouco mais de capricho no terço final do campo.

continua após a publicidade

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Sport. De La Cruz, mais uma vez de longe, chutou com perigo ao gol. Foi no lance sguinte, no entanto, que o gol saiu. Bruno Henrique, após passe açucarado de Samuel Lino, estufou a rede. Visando aumentar o placar e garantir a vitória, Filipe Luís chamou Arrascaeta logo após o gol. Plata saiu para o lugar do uruguaio.

O Rubro-Negro chegou ao segundo tento aos 15', mais uma vez com Bruno Henrique. Após cruzamento de Saúl e cabeçada de Danilo, o camisa 27 mandou a bola para o gol. E não parou por aí! Arrascaeta, em um golaço de falta, fechou a vitória por 3 a 0 no Maracanã.