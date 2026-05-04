City empata com Everton após grande jogo e se complica na Premier League
Jérémy Doku faz golaço no fim e salva os Citizens de derrota
- Matéria
- Mais Notícias
No encerramento da 35ª rodada da Premier League, Everton e Manchester City empataram por 3 a 3 em um grande jogo no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), nesta segunda-feira (4). Com golaços de Jérémy Doku e Erling Haaland para os Citizens, e gols e Thierno Barry e Jake O'Brien aos Toffees, a vida da equipe de Manchester pelo título inglês ficou mais complicada com o empate, já que o Arsenal abriu cinco pontos de vantagem na liderança com um jogo a mais. Do outro lado, o Everton também está em situação difícil para se classificar para uma competição europeia e ocupa a 10ª colocação.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Igor Jesus marca, João Pedro anota golaço, mas Chelsea perde para o Nottingham Forest
Futebol Internacional04/05/2026
- Futebol Internacional
Jovem do Chelsea cai desacordado após choque de cabeça e é levado ao hospital; veja
Futebol Internacional04/05/2026
- Futebol Internacional
Manchester United vence Liverpool por 3 a 2 e carimba vaga na Champions League
Futebol Internacional03/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Manchester City começou a partida com o controle da posse de bola, chegando com perigo na área do Everton, mas sem conseguir passar pela defesa dos Toffees. Em um jogo mais defensivo, o time da casa jogou no erro dos Citizens e tentou aproveitar os contra-ataques. Em um desses lances, Rohl escapou pela direita e cruzou rasteiro para Beto. Apesar da parcial interceptação de Donnarumma, o atacante português ficou com a sobra, mas Khusanov bloqueou o chute. Após o susto, o Manchester City se recuperou e, após ficar com a bola na entrada da área, Jérémy Doku limpou a marcação de Garner e marcou um golaço para abrir o placar no Hill Dickinson Stadium.
No segundo tempo, o Everton conseguiu anular a pressão do Manchester City e começou a chegar mais ao ataque. Após bobeada de Khusanov e Guehi, Ndiaye saiu de frente para o gol, mas Donnarumma fez grande defesa. Porém, poucos minutos depois, Guehi falhou ao recuar a bola para o goleiro italiano e Thierno Barry aproveitou para igualar o placar. Com o gol sofrido, os Citizens sentiram e viram os Toffees crescerem na partida. Logo na sequência, em cobrança de escanteio de Garner, O'Brien cabeceou para virar e explodir o estádio. O Everton teve a chance de marcar o terceiro com Ndiaye, após escorregão de Matheus Nunes, mas o meia senegalês chutou travado. Mas, após contra-ataque fulminante puxado por Merlin Röhl, Barry ficou com o rebote do chute do alemão e completou para o gol vazio. Na saída de bola, o Manchester City aproveitou que a defesa do Everton estava desorganizada e Kovačić achou passe perfeito para Haaland finalizar por cobertura e deixar os Citizens vivos no jogo. Após muita pressão, no último lance, Jérémy Doku tirou mais um coelho da cartola e marcou um golaço para empatar o duelo e decretar o empate. Mesmo com o gol tardio, a vida do City na briga pelo título contra o Arsenal pela Premier League ficou mais complicada, já que não depende apenas dele para se tornar campeão.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O lance que vai ficar na cabeça dos torcedores de ambas as equipes é o golaço de Jérémy Doku aos 52 minutos do segundo tempo, que decretou o empate por 3 a 3.
Deu aula 🏅
O melhor jogador em campo foi Jérémy Doku, que marcou dois golaços que ainda deixam o Manchester City vivo na briga pelo título da Premier League. Menção honrosa para Thierno Barry, que mudou a cara do Everton após entrar no lugar de Beto.
Ficou abaixo 📉
O pior da partida foi Marc Guehi. O zagueiro cometeu o erro no primeiro gol do Everton, que mudou a partida de figura.
Ei Juiz! 📣
O gol do Manchester City foi marcado aos 52 minutos do segundo tempo, após o árbitro Michael Oliver ter prometido jogo até 51.
✅ Ficha técnica
Everton x Manchester City
Premier League - 35ª Rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 4 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool
🥅 Gols: Jérémy Doku, 43'/1°T (0-1), Thierno Barry, 23'/2ºT (1-1), Jake O'Brien, 28'/2ºT (2-1), Thierno Barry, 36'/2ºT (3-1), Erling Haaland, 38'/2ºT (3-2), Jérémy Doku, 45+7'/2ºT (3-3)
🟨 Cartões amarelos: Michael Keane, Beto, James Tarkowski (EVE); Gianluigi Donnarumma (MCI)
🟥 Cartões vermelhos: -
🔵 Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner; Dewsbury-Hall (Carlos Alcaraz), Rohl (Patterson), Ndiaye; Beto (Thierno Barry)
🔘 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Nico González (Kovačić), Bernardo Silva (Marmoush); Semenyo (Foden), Cherki, Doku; Haaland
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (ING)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING), Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: Paul Howard (ING)
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias