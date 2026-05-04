Ex-técnico de Corinthians e Flamengo é destaque na Premier League: 'Fantástico'

O Nottingham Forest venceu o Chelsea por 3 a 1, no Stamford Bridge, nesta segunda-feira (4), pela 35ª rodada da Premier League. Após o resultado expressivo fora de casa, o técnico Vitor Pereira virou destaque entre torcedores europeus.

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No clube inglês desde fevereiro deste ano, o ex-comandante de Corinthians e Flamengo chegou com a missão de brigar contra o rebaixamento na Premier League. Entre altos e baixos, o trabalho do português tem se consolidado no momento crucial da temporada.

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Com a vitória sobre o Chelsea, o Nottingham Forest embalou a terceira vitória seguida no Campeonato Inglês. Vale destacar que a última derrota foi diante do Liverpool, no dia 22 de fevereiro. De lá para cá, foram dois empates e quatro vitórias pelo torneio nacional.

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Além disso, Vitor Pereira também tem feito um excelente trabalho na Europa League. Após eliminar o Porto nas quartas de final da competição, o Nottingham Forest disputa a vaga para a final com o Aston Villa, tendo vencido o primeiro jogo por 1 a 0, dentro de casa. O confronto decisivo acontece nesta quinta-feira (7).

Diante do retrospecto positivo, o ex-treinador de Corinthians e Flamengo foi elogiado por torcedores ingleses. A vitória sobre o Chelsea fez o Forest somar 42 pontos na Premier League e se distanciar do West Ham, com 36, primeiro clube da zona de rebaixamento.

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Vitor Pereira em sua estreia pelo Nottingham Forest contra o Fenerbahce, pela Europa League (Foto: Yasin Akgul/AFP)

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Veja a repercussão do trabalho de Vitor Pereira abaixo:

Tradução: "É um dia para lembrar para o Nottingham Forest e um para esquecer para o Chelsea. Dois gols de Taiwo Awoniyi e um pênalti de Igor Jesus fazem o time de Vitor Pereira se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento".

Tradução: "Vitor Pereira com uma fantástica fim de temporada no Forest após uma vitória contra o Chelsea".

Tradução: "Nottingham Forest está na sua maior sequência invicta desde janeiro de 2016! Que trabalho Vítor Pereira está fazendo".

Tradução: "Jogo limpo. Vítor Pereira fez um trabalho incrível para virar aquele time do Forest por completo!".

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