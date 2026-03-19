Brasileirão: queda de Vojvoda mantém média de um técnico demitido por rodada
Treinador deixa o Santos após derrota na Vila Belmiro para o Internacional
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A queda de Juan Pablo Vojvoda após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional representou a sétima demissão de técnico no Brasileirão deste ano, mantendo a média de um treinador demitido a cada rodada. Na manhã desta quinta (19), o clube santista anunciou Cuca como novo técnico.
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A frequência atual de demissões de treinadores é a maior das últimas quatro edições do Brasileirão, sendo superada apenas pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Naquele ano, oito treinadores deixaram clubes da Série A até a sétima rodada — um deles, Abel Braga, pediu demissão do Fluminense, enquanto os outros sete foram por decisões dos clubes.
- Juan Pablo Vojvoda (Santos)
- Tite (Cruzeiro)
- Hernán Crespo (São Paulo)
- Filipe Luís (Flamengo)
- Juan Carlos Osorio (Remo)
- Fernando Diniz (Vasco)
- Jorge Sampaoli (Atlético-MG)
A demissão de Vojvoda do Santos acontece poucos dias após a queda de Tite do comando do Cruzeiro. Em comum aos dois está o desempenho ruim neste início do Brasileirão: o time da Vila soma seis pontos em sete jogos, enquanto o Cruzeiro é o lanterna, com apenas três e o mesmo número de jogos — Tite, porém, deixou o comando após o sexto jogo.
A sequência de demissões de treinadores na Séria A do Brasileirão começou com Jorge Sampaoli, que caiu do Atlético-MG ainda na terceira rodada.
Fernando Diniz, no Vasco, e Juan Carlos Osório, no Remo, sucumbiram após início titubeante no Campeonato Brasileiro e eliminações nos Estaduais. O Flamengo demitiu Filipe Luís, e o São Paulo dispensou Hernán Crespo por descontentamento das diretorias com o desempenho, apesar de bons números e do potencial das equipes.
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