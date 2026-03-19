Brasileirão: queda de Vojvoda mantém média de um técnico demitido por rodada

A queda de Juan Pablo Vojvoda após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional representou a sétima demissão de técnico no Brasileirão deste ano, mantendo a média de um treinador demitido a cada rodada. Na manhã desta quinta (19), o clube santista anunciou Cuca como novo técnico.

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A frequência atual de demissões de treinadores é a maior das últimas quatro edições do Brasileirão, sendo superada apenas pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Naquele ano, oito treinadores deixaram clubes da Série A até a sétima rodada — um deles, Abel Braga, pediu demissão do Fluminense, enquanto os outros sete foram por decisões dos clubes.

Juan Pablo Vojvoda (Santos) Tite (Cruzeiro) Hernán Crespo (São Paulo) Filipe Luís (Flamengo) Juan Carlos Osorio (Remo) Fernando Diniz (Vasco) Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

A demissão de Vojvoda do Santos acontece poucos dias após a queda de Tite do comando do Cruzeiro. Em comum aos dois está o desempenho ruim neste início do Brasileirão: o time da Vila soma seis pontos em sete jogos, enquanto o Cruzeiro é o lanterna, com apenas três e o mesmo número de jogos — Tite, porém, deixou o comando após o sexto jogo.

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Vojvoda é o sétimo técnico demitido do Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A sequência de demissões de treinadores na Séria A do Brasileirão começou com Jorge Sampaoli, que caiu do Atlético-MG ainda na terceira rodada.

Fernando Diniz, no Vasco, e Juan Carlos Osório, no Remo, sucumbiram após início titubeante no Campeonato Brasileiro e eliminações nos Estaduais. O Flamengo demitiu Filipe Luís, e o São Paulo dispensou Hernán Crespo por descontentamento das diretorias com o desempenho, apesar de bons números e do potencial das equipes.

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