Santos anuncia novo técnico, mas nome desagrada torcedores: 'Constrangedor'

Com quatro trocas de treinadores durante a gestão Marcelo Teixeira, a diretoria do Santos foi novamente alvo de críticas após a demissão de Vojvoda e o imediato anúncio de Cuca. Juan Pablo Vojvoda foi demitido após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro.

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Cuca foi anunciado nesta manhã, com contrato válido até o final da temporada 2026. Confira a reação dos torcedores do Santos ao anúncio do novo treinador:

➡️ Queda de Vojvoda expõe fragilidade na gestão de Marcelo Teixeira no Santos

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Acusado de estupro, volta de Cuca é vista como "mancha na história" por alguns torcedores

Cuca foi condenado na Suíça nos anos 1980 por um caso de estupro coletivo envolvendo uma menor. Nesse contexto, alguns torcedores entendem que ter alguém com esse tipo de acusação no comando do clube entra em conflito com valores éticos e com a responsabilidade social que a instituição carrega.

Internacional vence o Santos e aumenta crise interna

Mesmo com Neymar titular, o Santos foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida disputada na Vila Belmiro foi decidida nos acréscimos.

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O Colorado abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com um gol contra de cabeça de Zé Ivaldo. O Peixe empatou com Neymar, de pênalti. Nos acréscimos, o Inter virou com gol de Carbonero.

Vojvoda foi demitido após a derrota do Santos em casa para o Internacional (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Após o apito final, a torcida do Santos protestou conta o time, o diretor executivo Alexandre Mattos, o presidente Marcelo Teixeira, além do técnico Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido ainda naquela noite.

O resultado aprofundou a crise esportiva no Santos, que segue sem engrenar na temporada. A expectativa por voos mais altos contrasta com o desempenho em campo, inclusive de Neymar, que teve mais uma atuação apagada e só apareceu de forma decisiva na cobrança de pênalti.

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