Argentinos apostam em transferência de Neymar para gigante Sul-Americano
Encontro de Neymar com ex-companheiros agita a imprensa argentina
De acordo com informações do jornal argentino Olé, o Boca Juniors monitora de perto a situação de Neymar. O astro brasileiro tem vínculo com o Santos apenas até dezembro deste ano, o que já permite ao jogador projetar seu futuro para a próxima temporada.
O interesse do clube de Buenos Aires é tratado como "inicial", mas o plano de Juan Román Riquelme e sua diretoria é ambicioso: colocar o camisa 10 para atuar ao lado de Paulo Dybala. O argentino tem conversas avançadas para reforçar um dos maiores times da américa.
O cenário ganhou força após a estadia do craque em Buenos Aires. Neymar visitou as instalações de Casa Amarilla, o centro de treinamento do clube, situado a poucos metros de La Bombonera.
A visita foi marcada por gestos simbólicos. O atacante deixou o complexo esportivo presenteado com duas camisas oficiais do Boca Juniors: uma personalizada com seu nome e outra com o icônico número 10 de Juan Román Riquelme, atual presidente e maior ídolo do clube argentino. O movimento é lido localmente como parte da "estratégia de sedução" de Riquelme, método anteriormente utilizado para viabilizar a chegada de estrelas como Edinson Cavani.
Somado a isso, o registro do encontro com o volante espanhol Ander Herrera, com quem Neymar atuou no PSG, serviu como catalisador para os rumores.
O foco de Neymar, por sua vez, parece estar em solo brasileiro, ao menos no curto prazo. Após o confronto contra o Deportivo Recoleta, o craque foi enfático sobre sua situação contratual.
Atualmente, o grande objetivo de Neymar é manter o alto nível para convencer o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, de que está em plenas condições de garantir sua vaga na próxima Copa do Mundo.
O Boca Juniors, contudo, não está sozinho na lista de pretendentes. O FC Cincinnati, dos Estados Unidos, também manifestou interesse em levar o brasileiro para a MLS. Recentemente, Neymar evitou dar detalhes sobre uma possível ida para o futebol norte-americano, mas o mercado da liga segue atento à sua reta final de contrato na Vila Belmiro.
