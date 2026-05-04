menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Argentinos apostam em transferência de Neymar para gigante Sul-Americano

Encontro de Neymar com ex-companheiros agita a imprensa argentina

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/05/2026
16:20
Atualizado há 2 minutos
Neymar vestiu a camisa do Boca Juniors em encontro com Ander Herrera (Foto: Reprodução / X)
imagem cameraNeymar vestiu a camisa do Boca Juniors em encontro com Ander Herrera (Foto: Reprodução / X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

De acordo com informações do jornal argentino Olé, o Boca Juniors monitora de perto a situação de Neymar. O astro brasileiro tem vínculo com o Santos apenas até dezembro deste ano, o que já permite ao jogador projetar seu futuro para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O interesse do clube de Buenos Aires é tratado como "inicial", mas o plano de Juan Román Riquelme e sua diretoria é ambicioso: colocar o camisa 10 para atuar ao lado de Paulo Dybala. O argentino tem conversas avançadas para reforçar um dos maiores times da américa.

continua após a publicidade

Enquete Lance!: Neymar deve ir à Copa do Mundo? Clique e vote

O cenário ganhou força após a estadia do craque em Buenos Aires. Neymar visitou as instalações de Casa Amarilla, o centro de treinamento do clube, situado a poucos metros de La Bombonera.

A visita foi marcada por gestos simbólicos. O atacante deixou o complexo esportivo presenteado com duas camisas oficiais do Boca Juniors: uma personalizada com seu nome e outra com o icônico número 10 de Juan Román Riquelme, atual presidente e maior ídolo do clube argentino. O movimento é lido localmente como parte da "estratégia de sedução" de Riquelme, método anteriormente utilizado para viabilizar a chegada de estrelas como Edinson Cavani.

continua após a publicidade
Neymar em ação no jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana
Neymar em ação no jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Somado a isso, o registro do encontro com o volante espanhol Ander Herrera, com quem Neymar atuou no PSG, serviu como catalisador para os rumores.

O foco de Neymar, por sua vez, parece estar em solo brasileiro, ao menos no curto prazo. Após o confronto contra o Deportivo Recoleta, o craque foi enfático sobre sua situação contratual.

Atualmente, o grande objetivo de Neymar é manter o alto nível para convencer o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, de que está em plenas condições de garantir sua vaga na próxima Copa do Mundo.

O Boca Juniors, contudo, não está sozinho na lista de pretendentes. O FC Cincinnati, dos Estados Unidos, também manifestou interesse em levar o brasileiro para a MLS. Recentemente, Neymar evitou dar detalhes sobre uma possível ida para o futebol norte-americano, mas o mercado da liga segue atento à sua reta final de contrato na Vila Belmiro.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias