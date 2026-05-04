Gigante inglês estaria 'obcecado' por astro do Chelsea

O Manchester United está disposto a sacudir o mercado europeu com uma movimentação audaciosa. A diretoria dos Red Devils colocou o meia Cole Palmer, de 23 anos, como o alvo número um para a próxima temporada e, segundo relatos da imprensa europeia, está preparada para pagar uma quantia recorde para tirar o jogador do rival londrino.

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Cole Palmer comemora gol do Chelsea diante do Bournemouth (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Para o Chelsea, Palmer não é apenas um jogador, mas a espinha dorsal de um projeto que tenta se encontrar. No entanto, o momento é conturbado: com a classificação para a Champions League matematicamente improvável, o clube demitiu recentemente Liam Rosenior, que havia substituído Enzo Maresca em janeiro.

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Mesmo em crise técnica, os Blues detêm o controle total da situação. Palmer tem contrato com o clube até 2033 e é, ao lado de Caicedo, o ativo mais valioso do elenco. A posição oficial em Stamford Bridge é de que o atleta é "intocável", mas os bastidores indicam que uma oferta superior aos € 150 milhões (valor pago pelo Liverpool por Isak no verão passado) poderia mudar o cenário.

A estratégia do United passa pelo lado emocional. Nascido em Manchester, Palmer teria demonstrado insatisfação com a vida em Londres meses atrás, o que abriu as portas para as sondagens iniciais.

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Se concretizada, a transferência superaria o recorde atual da Premier League. O Chelsea só aceitaria conversar se os valores ultrapassarem a barreira do que foi investido pelo Liverpool em Isak, tornando Palmer o jogador mais caro da história do futebol inglês.

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