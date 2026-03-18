Internacional bate Santos nos acréscimos e aumenta crise interna por saída de Vojvoda

Com Neymar de titular, o Santos entrou em campo na noite desta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, contra o Internacional e foi derrotado por 2 a 1, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com um gol contra de cabeça de Zé Ivaldo. O Alvinegro Praiano empatou com Neymar, em cobrança de pênalti sofrido por Moisés após falta cometida por Vitinho. Nos acréscimos, o Inter virou com Carbonero.

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Com o resultado, o Colorado conquistou a primeira vitória na competição. Após o apito final, a torcida do Santos protestou conta o time, o diretor executivo Alexandre Mattos, o presidente Marcelo Teixeira, além do técnico Juan Pablo Vojvoda.

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Como foi o jogo?

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes propondo o jogo. Aos quatro minutos, Barreal dominou bem o cruzamento de Rony, girou e finalizou forte de canhota. A bola passou perto do travessão de Rochet. O Internacional respondeu em seguida: Alerrandro finalizou com força após passe de Borré, que desarmou Zé Ivaldo, e Gabriel Brazão espalmou para afastar o perigo.

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Mesmo com o Santos mantendo a posse de bola e tentando controlar as ações ofensivas com Gabriel, Rony e Neymar, o Internacional seguiu pressionando e quase abriu o placar com Bruno Henrique. O próprio camisa 8 cobrou escanteio, a defesa afastou parcialmente, e Bruno Gomes lançou novamente Bruno Henrique. Ele cruzou com liberdade dentro da área, mas nenhum atacante conseguiu completar.

Na sequência, Vitinho recebeu com liberdade pela direita, carregou para o meio e soltou uma bomba de canhota. Brazão espalmou para escanteio, evitando o primeiro gol do Inter. Aos 33 minutos, Villagra recebeu pelo lado esquerdo, na entrada da área, e tentou a finalização colocada no ângulo, mas a bola passou próxima ao travessão.

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O Santos ainda teve um gol anulado de Gabriel Barbosa após Barreal encontrar o camisa 9 em boa condição. O impedimento foi confirmado pelo VAR. Minutos depois, Gabigol finalizou com força de canhota após receber passe no peito de Neymar. O Inter respondeu com Bruno Henrique, que recebeu livre dentro da área e cruzou rasteiro com perigo. A bola desviou e quase surpreendeu Brazão, que espalmou e salvou novamente o Santos.

O segundo tempo começou com um balde de água fria para o Santos: Zé Ivaldo marcou contra ao tentar afastar de cabeça, após cobrança de escanteio de Bruno Henrique. Aos sete minutos, Moisés foi derrubado dentro da área por Vitinho. Neymar cobrou o pênalti, deslocou Rochet e converteu para o Santos. Pouco depois, o Inter teve um gol anulado por impedimento de Borré, após cobrança de escanteio de Victor Gabriel.

Aos 23 minutos, Rollheiser cruzou para a área e a bola sobrou para Gabriel Menino na segunda trave. O meio-campista finalizou de primeira e levou perigo, mas a bola passou por cima do gol. Aos 26, Gabriel Brazão fez uma grande defesa após Neymar perder a bola próximo à área; Vitinho foi acionado, finalizou de primeira, e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Em seguida, o próprio Vitinho ainda tentou nova finalização, mas mandou para fora.

Nos acréscimos, quando o empate já parecia definido, o Internacional encontrou o gol da vitória no último lance: após levantamento na área, Vitinho desviou de cabeça, Gabriel Brazão rebateu para a frente, e Carbonero aproveitou a sobra, driblou a marcação e finalizou com firmeza para decretar o triunfo Colorado.

O resultado aprofunda o momento irregular do Santos, que segue sem engrenar na temporada e vê aumentar a pressão sobre o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, ainda sem apresentar evolução consistente. A expectativa por voos mais altos contrasta com o desempenho em campo, inclusive de Neymar, ídolo do clube, que teve atuação apagada e só apareceu de forma decisiva na cobrança de pênalti.

Internacional vence o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quarta-feira, dia 18 de março de 2026

📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

🟨 Cartão amarelo: Escobar, Neymar e Zé Ivaldo (Santos) e Felix Torres e Vitinho (Internacional)

🥅 Gols: Zé Ivaldo (1'/2ºT) e Vitinho (49'/2ºT) - contra e Neymar (10'/2ºT) - Santos

👭Público: 10.031

💰Renda: R$ 631.264,73

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Rollheiser); Willian Arão (Gabriel Menino), Christian Oliva e Neymar (Thaciano); Barreal, Rony (Moisés) e Gabriel.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Bruno Henrique (Bruno Tabata), Villagra (Ronaldo), Alan Rodríguez; Vitinho, Alerrandro e Borré (Carbonero).

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