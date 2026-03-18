menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Fora de Campo

Torcida do Santos manda recado a Vojvoda após derrota para o Internacional

Resultado complicou a vida do Peixe no Brasileirão

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
23:49
vojvoda santos
imagem cameraJuan Pablo Vojvoda no banco de reservas em jogo do Santos (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18), em duelo importante da sétima rodada do Brasileirão. Depois do resultado, torcedores do Peixe mandaram um recado para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

continua após a publicidade

O Colorado abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com um gol contra de cabeça de Zé Ivaldo. O Alvinegro Praiano empatou com Neymar, em cobrança de pênalti sofrido por Moisés após falta cometida por Vitinho. Nos acréscimos, o Inter virou com Carbonero.

➡️Atitude de Neymar em Santos x Internacional chama atenção

Nas redes sociais, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi o principal alvo da torcida do Santos pela derrota para o Internacional. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade
Internacional vence o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)
Internacional vence o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)

Veja os comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Santos e Internacional

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes propondo o jogo. Aos quatro minutos, Barreal dominou bem o cruzamento de Rony, girou e finalizou forte de canhota. A bola passou perto do travessão de Rochet. O Internacional respondeu em seguida: Alerrandro finalizou com força após passe de Borré, que desarmou Zé Ivaldo, e Gabriel Brazão espalmou para afastar o perigo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Santos ou do Internacional no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

O segundo tempo começou com um balde de água fria para o Santos: Zé Ivaldo marcou contra ao tentar afastar de cabeça, após cobrança de escanteio de Bruno Henrique. Aos sete minutos, Moisés foi derrubado dentro da área por Vitinho. Neymar cobrou o pênalti, deslocou Rochet e converteu para o Santos. Pouco depois, o Inter teve um gol anulado por impedimento de Borré, após cobrança de escanteio de Victor Gabriel. Quase gol em Santos x Internacional.

continua após a publicidade

Nos acréscimos, quando o empate já parecia definido, o Internacional encontrou o gol da vitória no último lance: após levantamento na área, Vitinho desviou de cabeça, Gabriel Brazão rebateu para a frente, e Carbonero aproveitou a sobra, driblou a marcação e finalizou com firmeza para decretar o triunfo Colorado em Santos x Internacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias