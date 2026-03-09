O início de temporada do Palmeiras foi marcado por reformulação no elenco após um 2025 de vices e frustrações. As saídas envolveram jogadores que estavam em fim de ciclo ou que não corresponderam às expectativas criadas em suas chegadas. Já as contratações, poucas por sinal, atenderam aos pedidos de Abel Ferreira: atletas prontos, com capacidade de responder de forma imediata e com conhecimento do futebol brasileiro.

Titulares na partida que consagrou o clube campeão paulista pela 27ª vez em sua história, Marlon Freitas e Jhon Arias responderam em campo ao valor investido em suas contratações. O ex-Botafogo, integrado ao elenco desde janeiro, assumiu a lacuna de primeiro volante da equipe desde os primeiros dias na Academia de Futebol.

O colombiano, segunda maior contratação da história do Palmeiras, chegou com o Paulistão na reta final e se adaptou ao novo elenco durante as partidas eliminatórias. Ambos os cenários são fruto das decisões de Abel Ferreira e de sua comissão técnica.

Os resultados dos pedidos e das escolhas do treinador culminaram no título estadual, que encerrou jejum que perdurava desde 2024 e alçou o português ao posto de maior vencedor da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, com 11 taças.

- É uma honra e um orgulho poder representar um clube tão gigante como é o Palmeiras. Eu sou feliz quando vejo os torcedores de Palmeiras felizes, porque sei da cobrança, da exigência, das expectativas que eles jogam nas minhas mãos - disse Abel, em entrevista ainda no gramado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras:

🏆 Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

🏆 Copa Libertadores: 2020 e 2021

🏆 Copa do Brasil: 2020

🏆 Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026

🏆 Recopa Sul-Americana: 2022

🏆 Supercopa do Brasil: 2023

O elenco do Palmeiras, ao longo dos 12 jogos da campanha no Paulistão, refletiu o DNA que Abel Ferreira instaurou desde que chegou: um clube acostumado à pressão e aos títulos, com a responsabilidade de se manter competitivo independentemente dos cenários e das competições.

Se alguns pedidos não entregaram, casos de Facundo Torres e Micael, negociados neste início de ano, outros foram fundamentais para a atual estrutura da equipe. Carlos Miguel foi o responsável por assumir a posição de Weverton, ídolo do clube e figura central na fase vitoriosa dos últimos anos, enquanto Andreas Pereira chegou para controlar o meio de campo e ser responsável pela integração do setor com o ataque, papel que estava "vago" no time.

A nova cara do Palmeiras, apesar de inúmeras peças novas, segue com os mesmos pilares definidos: Abel Ferreira no comando técnico e Gustavo Gómez como capitão e líder do elenco, agora também o jogador mais condecorado com a camisa alviverde, dono de 13 taças.

Gustavo Gómez, capitão da equipe de Abel Ferreira, com a taça do Paulistão conquistada pelo Palmeiras (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Em um clube centenário e acostumado às conquistas, com períodos históricos marcados pelas duas primeiras Academias, é a terceira que responde por ter o treinador e o jogador mais vitoriosos da história do Palmeiras.

