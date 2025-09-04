Jornal espanhol destaca jogador do Arsenal em vitória da Espanha: ‘Real Madrid perdeu’
Zubimendi esteve perto do Real Madrid, mas o Arsenal foi mais rápido
A vitória da Espanha vem repercutindo nas mídias do país. Após grande jogo do setor ofensivo, foi o meio-campista Zubimendi que roubou as manchetes. O jogador deu assistência para o primeiro gol da partida, feito por Oyarzabal. O "Marca", da Espanha, afirmou que o meio-campista é a dádiva que o Real Madrid precisava.
Segundo o Marca, Zubimendi é um jogador extraordinário, que teria sido um encaixo perfeito para o Real Madrid, mas desapereceu da La Liga para jogar no Arsenal. O jornal afirmou que Zubimendi está fazendo o que parecia impossível para a seleção espanhola: garantir que a ausência de Rodri fosse suprida à altura. O periódico ainda falou que De la Fuente terá um trabalho árduo quando o Bola de Ouro de 2024 voltar, mas poderá optar por uma fórmula que deu certo no auge da equipe da Espanha, quando Xabi Alonso e Busquets jogaram junto na Copa do Mundo de 2010.
Real Madrid exaltado pelo jornal
Além de elogiar Zubimendi, que quase se tornou merengue, o Marca também falou sobre Huijsen, ex-zagueiro do Bournemouth que foi contratado pelo Real Madrid. O jornal destacou a ascensão do jovem jogador, afirmando que é de se impressionar o jogador sair de "um desconhecido para a maioria dos jogadores" para assumir a defesa da seleção e do Real Madrid.
O jeito do zagueiro é divertido segundo o jornal, e a sua habilidade com bola para frente é de se impressionar. Huijsen corre risco, mas sempre que joga para frente, raramente erra, demonstrando um enorme nível de maturidade.
Como foi o jogo da Espanha?
A seleção espanhola começou a partida impondo seu ritmo. Logo após o apito inicial, a Roja pressionou a saída adversária e manteve a posse no campo de ataque. A estratégia deu resultado cedo: aos cinco minutos, Zubimendi recebeu na entrada da área e achou Oyarzabal em passe preciso, quebrando a linha defensiva búlgara. Cara a cara com o goleiro, o atacante finalizou com categoria e abriu o placar.
Mesmo em vantagem, a Espanha não diminuiu o ímpeto. A Bulgária recuava em bloco, tentando resistir ao domínio espanhol, mas era constantemente sufocada. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Zubimendi, que chutou forte. O goleiro da casa fez grande defesa à queima-roupa e evitou o segundo gol.
A pressão, no entanto, era constante. Aos 30 minutos, Lamine Yamal cruzou da direita, a defesa cortou mal e a sobra caiu nos pés de Cucurella. O lateral dominou com calma e bateu firme para ampliar. O segundo gol deixou a equipe da casa ainda mais nervosa e abriu caminho para a goleada.
Pouco depois, aos 38 minutos, em nova jogada de escanteio, Yamal colocou a bola na medida para Mikel Merino, que subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes: 3 a 0. Antes do intervalo, a Espanha ainda criou mais uma chance clara. Oyarzabal recuperou a bola na pressão, avançou com liberdade, mas demorou a finalizar e acabou bloqueado pela defesa, já recomposta.
O segundo tempo manteve o mesmo panorama, mas com menor intensidade. A Espanha seguiu controlando a posse e administrando o placar, enquanto a Bulgária pouco oferecia perigo. Merino, novamente, quase deixou o seu em chute de longa distância que desviou e explodiu no travessão. Foi a melhor oportunidade da etapa final, que terminou com ritmo mais cadenciado, mas ainda sob domínio total dos espanhóis.
