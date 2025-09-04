Com Yamal decidindo, Espanha vence Búlgaria com tranqulidade
Com a vitória, Espanha garante a liderança do Grupo E
- Matéria
- Mais Notícias
A Espanha confirmou o favoritismo e venceu a Búlgaria por 3 a 0 nesta sexta-feira (4), no estádio Vasil Levski National, em Sofia, pela 1ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados por Oyarzabal, Cucurella e Merino.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Atacante da Seleção Feminina é eleita jogadora do mês na NWSL
Futebol Feminino04/09/2025
- Futebol Internacional
Mbappé sobre calendário da temporada: ‘Não sei se estamos prontos para jogar’
Futebol Internacional04/09/2025
- Futebol Internacional
Al-Ittihad fecha acordo por promessa portuguesa em transação milionária
Futebol Internacional04/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a Roja assumiu a liderança do Grupo E, empatada em pontos com a Turquia, mas à frente pelo saldo de gols. Já a Búlgaria amarga a lanterna pelo mesmo critério.
Búlgaria x Espanha: como foi o jogo?
A seleção espanhola começou a partida impondo seu ritmo. Logo após o apito inicial, a Roja pressionou a saída adversária e manteve a posse no campo de ataque. A estratégia deu resultado cedo: aos cinco minutos, Zubimendi recebeu na entrada da área e achou Oyarzabal em passe preciso, quebrando a linha defensiva búlgara. Cara a cara com o goleiro, o atacante finalizou com categoria e abriu o placar.
Mesmo em vantagem, a Espanha não diminuiu o ímpeto. A Bulgária recuava em bloco, tentando resistir ao domínio espanhol, mas era constantemente sufocada. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Zubimendi, que chutou forte. O goleiro da casa fez grande defesa à queima-roupa e evitou o segundo gol.
A pressão, no entanto, era constante. Aos 30 minutos, Lamine Yamal cruzou da direita, a defesa cortou mal e a sobra caiu nos pés de Cucurella. O lateral dominou com calma e bateu firme para ampliar. O segundo gol deixou a equipe da casa ainda mais nervosa e abriu caminho para a goleada.
Pouco depois, aos 38 minutos, em nova jogada de escanteio, Yamal colocou a bola na medida para Mikel Merino, que subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes: 3 a 0. Antes do intervalo, a Espanha ainda criou mais uma chance clara. Oyarzabal recuperou a bola na pressão, avançou com liberdade, mas demorou a finalizar e acabou bloqueado pela defesa, já recomposta.
➡️Holanda empata com a Polônia e alcança liderança das Eliminatórias
O segundo tempo manteve o mesmo panorama, mas com menor intensidade. A Espanha seguiu controlando a posse e administrando o placar, enquanto a Bulgária pouco oferecia perigo. Merino, novamente, quase deixou o seu em chute de longa distância que desviou e explodiu no travessão. Foi a melhor oportunidade da etapa final, que terminou com ritmo mais cadenciado, mas ainda sob domínio total dos espanhóis.
O que vem por aí?
Após a vitória, a Espanha volta a campo no próximo domingo (7), quando enfrentará a Turquia, às 15h45 (de Brasília). A Bulgária, por sua vez, buscará reação contra a Geórgia, também no domingo, às 10h (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias