Jornal espanhol destaca 'antídoto' de Vini Jr e Mbappé na Champions

Vini Jr e Kylian Mbappé, dois dos protagonistas do elenco do Real Madrid, tiveram noites apagadas na derrota por 1 a 0 para o Liverpool, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. E o responsável tem nome e sobrenome: Conor Bradley. Segundo o jornal espanhol "Marca", o lateral-direito foi fundamental em Anfield e foi a "kryptonita" dos astros merengues.

No jogo de terça (4), Bradley ficou responsável por marcar Vini Jr e neutralizar as oportunidades do brasileiro. Porém, o diário destacou o confronto entre os clubes em 2024/25, onde o defensor norte-irlandês foi o pesadelo de Mbappé, além de dar assistência do primeiro gol de Mac Allister na vitória por 2 a 0 na temporada passada.

— Conor Bradley se tornou a 'kriptonita' do Liverpool para parar o Real Madrid. Na temporada passada, o jogador deu a assistência para o primeiro gol de Mac Allister e neutralizou Mbappé com eficácia: segundo a Opta, ele venceu o maior número de duelos (8), sofreu o maior número de faltas (3) e fez o maior número de desarmes (4) — escreveu o "Marca", que completou:

— Um ano depois, ele provou mais uma vez seu valor contra o Real Madrid. Desta vez, a vítima foi outra: Vini Jr. Bradley dominou o brasileiro, recuperou sete bolas, fez três desarmes com sucesso, completou três dos quatro dribles que tentou e venceu oito dos 14 duelos em que esteve envolvido.

Como foi Liverpool x Real Madrid?

O Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta terça-feira (4), em Anfield. O argentino Mac Allister marcou o gol da vitória na etapa final, após cobrança de falta de Szoboszlai, e garantiu o triunfo que encerrou os 100% de aproveitamento dos merengues na competição. Courtois foi o principal destaque do Real, evitando um placar mais elástico com grandes defesas.

Com o resultado, o Liverpool encostou no Real Madrid na tabela. A equipe inglesa subiu para a 6ª posição, enquanto os Merengues conheceram sua primeira derrota na competição, caindo para o 5º lugar.

O duelo foi equilibrado e teve momentos de domínio para ambos os lados. O Real Madrid começou melhor, pressionando com Vini Jr e Mbappé, mas o Liverpool reagiu ainda no primeiro tempo e cresceu empurrado por Anfield. No segundo tempo, o time inglês manteve o ritmo intenso e transformou a superioridade em gol. A equipe de Arne Slot controlou o jogo até o fim e confirmou a vitória.

