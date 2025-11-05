O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (4), a nova versão do site Nomes do Brasil, que reúne informações detalhadas sobre nomes e sobrenomes registrados em todo o país com base no Censo Demográfico de 2022. O levantamento revelou não apenas os nomes mais comuns entre os brasileiros, mas também curiosas homenagens a ídolos do futebol mundial.

De acordo com os dados, Maria segue como o nome mais popular do Brasil, com 12,2 milhões de registros, seguida por José (5,1 milhões) e Ana (quase 4 milhões). No total, foram contabilizados 128.458 nomes diferentes no território nacional.

Entre as novidades, o IBGE destacou a ascensão de nomes modernos como Ravi, Valentina, Theo, Lorenzo, Eloa, Lívia e Gael, que se popularizaram especialmente a partir da década de 2020, seguindo a tendência de combinações curtas e sonoras.

Futebol internacional tem influência nos registros de nascimento no Brasil

Mas um dos pontos mais curiosos do levantamento está na influência do futebol internacional nos registros de nascimento. Vários brasileiros decidiram homenagear seus craques preferidos — de lendas consagradas a nomes da nova geração.

Entre os mais recorrentes estão Henry (39.067 registros) e Riquelme (25.942), dois ídolos que marcaram gerações no começo dos anos 2000. Outros nomes como Thierry (4.948), Neymar (2.443), Zidane (711), Messi (363) e Ronney (143) também aparecem na lista.

Censo 2022: Thierry Henry, ex-jogador do Arsenal e da seleção francesa, tem tanto seu nome quanto seu sobrenome encontrados entre os registros do Nomes Brasil (Foto: Philippe LOPEZ / AFP)

A nova geração do futebol mundial já começa a inspirar pais brasileiros: Kylian (138 registros) e Ousmane (28) — referências a Kylian Mbappé e Ousamane Dembélé — são exemplos de nomes que refletem o impacto global dos jogadores que dominam a atual geração do futebol.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Além deles, o levantamento ainda mostra homenagens a jogadores como Salah, Ibrahimovic, Tevez, Forlán, Beckham, Son, Kane, Gavi e até Eto'o.

O levantamento completo pode ser consultado no site Nomes do Brasil – IBGE, onde é possível descobrir quantas pessoas compartilham o mesmo nome e sua origem etimológica.

Lista com alguns nomes encontrados no Nomes Brasil

Henry - 39067

Riquelme - 25942

Angel - 7922

Thierry - 4948

Eden - 3138

Neymar - 2443

Edwin - 1729

Pedri - 1690

Wayne - 805

Lionel - 755

Zidane - 711

Messi - 363

Didier - 304

Kylian - 138

Mané - 151

Forlan - 150

Rooney - 143

Lautaro - 103

Ibrahimovic - 80

Zlatan - 77

Sneijder - 71

Tevez - 70

Salah - 68

Palmer - 59

Robben - 48

Giorgian - 42

Zinedine - 42

Eto'o - 41

Son - 41

Beckham - 39

Alaba - 32

Didier - 30

Kane - 29

Ousmane - 28

Lamine - 28

Gavi - 22

