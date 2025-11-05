Henry detona Vini Jr após derrota do Real Madrid: 'Não entendo'

Após a derrota por 1 a 0 do Real Madrid para o Liverpool, na última terça-feira (4), o ex-atacante Thierry Henry fez duras críticas a Vini Jr. Em transmissão do canal "CBS Sports", o francês disse que camisa 7 cometeu um erro ao não explorar jogadas em cima do lateral Conor Bradley, dos Reds, deixando o defensor confortável na partida.

— Você tem uma oportunidade no início, por exemplo, Vinicius teve Conor Bradley sob controle nos primeiros cinco ou sete minutos, e depois o deixou respirar. Por que deixá-lo respirar? Continue tentando até que ele leve um cartão amarelo e aí ele não consiga defender da mesma forma... Mas isso não aconteceu — afirmou Henry.

Na sequência, Henry aprofundou ainda mais as críticas a Vini Jr e disse que muitas vezes "não entende" as decisões que o jogador do Real Madrid toma em campo. Ele usou de exemplo um lance que aconteceu no início da partida com o brasileiro.

— Vinicius recebeu a bola em um mano-a-mano após uma boa disputa nos primeiros cinco minutos contra Conor Bradley, e passou para o lateral-esquerdo para que ele recebesse novamente... E agora era um contra três. Então, ele atacou sozinho contra os três, e eu pensei: 'Espere aí, faça as contas...' Você estava em um mano-a-mano, tente ver o que você pode fazer com isso — finalizou.

Liverpool x Real Madrid na Champions League

Conor Bradley marcou Vini Jr no duelo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta terça-feira (4), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League. O confronto foi disputado em Anfield, e teve Mac Allister como herói da noite, autor do gol que garantiu o triunfo dos Reds. O goleiro Courtois, por outro lado, evitou uma derrota mais ampla e foi um dos grandes destaques da partida.

Com o resultado, o Liverpool encostou no Real Madrid na tabela. A equipe inglesa subiu para a 6ª posição, enquanto os Merengues conheceram sua primeira derrota na competição, caindo para o 5º lugar.

Após o clássico europeu, os Reds enfrentam o Manchester City pela Premier League, no próximo domingo (9), às 13h30 (de Brasília), em jogo que pode definir posições no topo da tabela inglesa. O Real Madrid, por sua vez, volta a campo no mesmo dia, às 12h15, pela La Liga, diante do Rayo Vallecano.

