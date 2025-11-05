Caio Canedo brilha na Champions da Ásia antes de jogos decisivos pelos Emirados Árabes

O atacante Caio Canedo brilhou na Champions League da Ásia e foi decisivo na vitória do Al Wahda sobre o Nasaf Qarshi por 2 a 1. O ex-jogador do Botafogo marcou um dos gols na virada da equipe atuando fora de casa e garantiu a equipe do Emirados Árabes na vice-liderança da chave.

Na próxima semana, Caio Canedo tem dois compromissos decisivos junto com a seleção dos Emirados Árabes diante do Iraque em busca de uma vaga na repescagem internacional para a Copa do Mundo de 2026. O atacante celebrou o bom momento vivido após demonstrar, mais uma vez, sua importância para o Al Wahda.

- Feliz por começar essa nova etapa no Al Wahda marcando gols importantes. Estrear e balançar as redes na Champions League da Ásia é sempre especial, e poder contribuir para a equipe conquistar uma virada ou uma vitória importante dá ainda mais confiança para o restante da temporada - destacou Caio Canedo.

Desde que chegou ao Oriente Médio, em 2014, Caio Canedo acumula 469 jogos e 234 gols e prova sua importância dentro de sua equipe e nos Emirados Árabes. A seleção defendida pelo brasileiro entrará em campo nos dias 13 e 18 de novembro e precisa superar o Iraque no placar agregado para seguir sonhando com o Mundial.

Números de Caio Canedo nos Emirados Árabes

Caio Canedo se naturalizou para defender a seleção dos Emirados Árabes em 2020 com o objetivo de colocar a equipe na Copa do Mundo de 2022. Embora não tenha conseguido ter sucesso no primeiro ciclo, o atacante acumula 60 partidas e 10 gols com seu time.

