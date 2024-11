Em jogo cheio de nuances, o Liverpool colocou um fim ao fantasma de anos anteriores e bateu o Real Madrid por 2 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Já na segunda etapa, o argentino Alexis Mac Allister marcou um lindo gol em jogada coletiva e abriu o placar, que foi completado por Cody Gakpo, em cabeçada forte e sem chances para Courtois.

Com a vitória, os comandados de Arne Slot mantiveram os 100% de aproveitamento, sendo o único time com 15 pontos, e garantiu a liderança por pelo menos mais uma rodada. Por outro lado, o time de Carlo Ancelotti caiu para a 24ª posição e se complicou na briga por uma vaga no mata-mata, já que ocupam neste momento a última vaga para a fase de 16 avos de final.

⚽ COMO FOI O JOGO?

O confronto em Anfield não demorou muito para se agitar. Aos três minutos, Salah serviu Darwin Núñez contra-ataque, e o uruguaio bateu cruzado com força; Courtois defendeu, a bola bateu em Asencio e tinha o caminho do gol, mas o jovem zagueiro cortou em cima da linha. Aos 23', em bate-rebate na área do Real, a bola pingou na pequena área novamente para Núñez, mas o goleiro belga saiu do gol e fechou o ângulo para salvar novamente.

No começo da segunda etapa, porém, o Liverpool castigou. Primeiro, Courtois fez uma defesa cinematográfica ao salvar testada de Conor Bradley. Porém, a segunda bola foi inglesa, e Mac Allister, de forma inteligente, tabelou com o próprio Bradley e bateu cruzado para finalmente passar pelo arqueiro e abrir o placar.

O momento-chave do jogo aconteceu aos 15 minutos. Lançado pelo lado direito, Lucas Vázquez sofreu pênalti cometido por Robertson. Mbappé chamou a responsabilidade para a cobrança, mas Kelleher adivinhou o canto da cobrança e parou o francês. Minutos depois, Salah foi derrubado por Mendy na área e teve a chance de matar o jogo na marca da cal, mas chutou para fora.

Aos 31', veio o golpe de misericórdia. Em escanteio curto, Robertson recebeu de Curtis Jones e lançou um balão para a área, sem tanta força, mas com precisão suficiente para encontrar Cody Gakpo. O holandês, que acabara de entrar nas quatro linhas, subiu livre e testou com firmeza, no canto de Courtois, que nada pôde fazer. Endrick chegou a entrar em campo logo após o segundo tento, e o Real ensaiou uma pressão, mas levou pouco perigo e passou longe de uma reação, enquanto o Liverpool findou os fantasmas das eliminações entre 2021 e 2023 para os merengues, e assegurou a liderança por mais uma rodada.

Mac Allister celebra gol do Liverpool contra o Real Madrid (Foto: Oli Scarff / AFP)

🤔 O QUE VEM PELA FRENTE?

Na próxima rodada, os Reds enfrentam o Girona no Montilivi pela sexta rodada, defendendo os 100% de aproveitamento na competição até aqui. O jogo está marcado para a terça, 10 de novembro, às 14h45 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 17h, os comandados de Ancelotti visitam a Atalanta em Bérgamo, precisando vencer para seguir com boas chances de avanço ao mata-mata.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 2x0 Real Madrid

5ª rodada - Fase de liga - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield Stadium, em Liverpool (ING)

🥅 Gols: Alexis Mac Allister (LIV - 7' 2T); Cody Gakpo (LIV - 31' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Darwin Núñez, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister (LIV); Raúl Asencio, Ferland Mendy, Dani Ceballos e Endrick (RMA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Caoimhín Kelleher; Conor Bradley (Joe Gomez), Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Andrew Robertson; Curtis Jones (Dominik Szoboszlai), Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Darwin Núñez (Cody Gakpo) e Luis Díaz



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy (Fran García); Eduardo Camavinga (Dani Ceballos), Arda Güler (Lucas Vázquez), Luka Modric (Endrick) e Jude Bellingham; Kylian Mbappé e Brahim Díaz

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

4️⃣ Quarto árbitro: Jérémy Stinat (FRA)

🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA) e Aleandro Di Paolo (ITA)