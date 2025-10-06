Jornal europeu repercute críticas de José Boto a arbitragem de Choque-Rei

O jornal "A Bola", de Portugal, destacou as declarações de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, após a derrota do time carioca por 1 a 0 para o Bahia, pela 27ª rodada do Brasileirão. O periódico português chamou atenção para o fato de o dirigente ter direcionado suas críticas não à partida do próprio clube, mas à arbitragem do clássico entre Palmeiras e São Paulo, que terminou com vitória do Verdão e mudança na liderança do campeonato.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na matéria, A Bola escreveu que Boto “atirou” à arbitragem do Choque-Rei, partida que terminou com vitória do Palmeiras e colocou o time na liderança do campeonato. O jornal ressaltou a ironia de o dirigente reclamar de decisões em outro jogo, enquanto o Flamengo saía de campo derrotado e em desvantagem numérica.

continua após a publicidade

Entretanto, apesar do tom irônico do veículo português, o A Bola também recordou que o árbitro Ramon Abatti Abel, responsável pela partida entre Palmeiras e São Paulo, foi o mesmo que apitou o duelo entre Flamengo e Cruzeiro – jogo que já havia gerado queixas do clube carioca por supostos erros de arbitragem.

Entenda as críticas de Boto, repercutidas pelo A Bola, de Portugal

Em entrevista após o jogo, José Boto evitou reclamar das decisões do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, responsável pelo confronto em Salvador, mas afirmou que os episódios polêmicos do Choque-Rei “deixam suspeitas” sobre a condução do Brasileirão. O dirigente citou um suposto pênalti não marcado para o São Paulo e questionou a sequência de designações do árbitro Ramon Abatti Abel.

continua após a publicidade

— Vou falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira. Eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje, consigo perceber. Não falo do jogo de hoje, perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão condiciona o jogo todo — iniciou Boto.

José Boto, diretor do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Mas tudo o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o presidente, com o presidente da Comissão de Arbitragem, todas semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas. Deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro (Ramon Abatti Abel) que nos prejudicou na quinta-feira teve como prêmio ir apitar o nosso rival (Palmeiras) e fez o que fez — completou.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.