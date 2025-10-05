Flamengo tem dois expulsos, e Bahia vence na Fonte Nova
Tricolor assume a quinta colocação, e Rubro-Negro perde a liderança do Brasileirão
O Bahia venceu o Flamengo por 1 a 0 neste domingo (5), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Willian José fez o gol do triunfo tricolor. O Rubro-Negro, por sua vez, teve Danilo e Wallace Yan expulsos.
Com o resultado, o Esquadrão de Açõ chega aos 43 pontos e assume a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Já o Fla tem 55 pontos e agora é o segundo colocado, ultrapassado pelo Palmeiras pelo número de vitórias.
Bahia x Flamengo: como foi o jogo?
Com dez desfalques, o Bahia entrou em campo como azarão. Contudo, a situação mudou logo aos 13 minutos: Danilo acertou o rosto de Tiago em disputa com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, alterando completamente o cenário do jogo. Filipe Luís optou por tirar Pedro do jogo e colocou o zagueiro Cleiton para recompor o sistema defensivo.
Assim, a vantagem numérica permitiu ao Esquadrão assumir o domínio territorial. O time de Rogério Ceni adiantou as linhas, trocou passes no campo ofensivo e empurrou o adversário para perto da própria área. Apesar disso, os donos da casa não criavam grandes oportunidades.
Mesmo com inferioridade numérica, o Flamengo — que se fechou no 5-3-1 com Samuel Lino na ala esquerda e Carrascal como referência — encontrou uma chance clara em um contra-ataque. Arrascaeta encontrou Lino em velocidade, mas o desperdiçou o lance cara a cara e parou em grande defesa de Ronaldo.
Se o Rubro-Negro não fez, o Bahia converteu o controle da fosse de bola em gol antes do intervalo. Jean Lucas venceu disputa com Cleiton na entrada da área e tocou para Tiago, que ajeitou para Willian José bater no canto e abrir o placar aos 45'.
Logo na volta do intervalo, Filipe Luís promoveu mais três alterações: Samu Lino, Carrascal e De la Cruz deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. O Flamengo subiu as linhas e tentou pressionar no início da segunda etapa, enquanto o Bahia se postou buscando o contra-ataque.
Em uma dessas saídas, o Tricolor assustou. Kayky acionou Michel Araújo nas costas da defesa, e o uruguai balançou a rede de Rossi aos 20 minutos, mas em posição irregular. O Fla seguiu ocupando o campo de ataque, mesmo com apenas dez jogadores, mas pecava nos erros de passe.
A última mexida de Filipe Luís foi Wallace Yan no lugar de Arracaeta. O jovem, porém, ficou apenas dez minutos em campo: pilhado, entrou aos 23', recebeu o primeiro amarelo por reclamação aos 30' e o segundo — e, consequentemente, o vermelho — por falta aos 33'. Assim, o Flamengo ficou com apenas nove jogadores em campo.
Mesmo com dois homens a menos, o Rubro-Negro seguiu tendo a bola e criou a melhor chances dos visitantes na partida. Luiz Araújo lançou na área do Bahia, e Léo Ortiz desviou de carrinho para o gol, parando em defesa de Ronaldo. A pressão não adiantou, e o Esquadrão de Aço triunfou na Fonte Nova.
O que vem por aí?
Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o Bahia volta a campo no próximo dia 16 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), visita o Vitória no Barradão pela 28ª rodada do Brasileirão. Um dia antes, às 19h30, o Flamengo encara o Botafogo no Nilton Santos, também pelo Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA x FLAMENGO
27ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
🥅 Gols: Willian José, aos 45'/1ºT (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Willian José, Gilberto e Kayky (BAH); De la Cruz, Wallace Yan (x2) e Jorginho (FLA);
🟥 Cartões vermelhos: Danilo, aos 13'/1ºT, e Wallace Yan, aos 33'/2ºT (FLA);
🏟️ Público: 48.634 pessoas.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Kauê Furquim); Ademir (Kayky), Tiago (Michel Araújo) e Willian José.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz (Luiz Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Cleiton).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
