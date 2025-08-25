Lucas Paquetá está de volta à Seleção Brasileira. O meio-campista, recém-inocentado de um processo de manipulação de apostas esportivas, foi chamado pela primeira vez pelo novo técnico Carlo Ancelotti e estará à disposição nos confrontos com Chile e Bolívia, em setembro, pelas Eliminatórias.

Durante a entrevista coletiva após o anúncio da convocação, o coordenador executivo das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, apontou a preservação do jogador como motivo para as ausências recentes, e mostrou felicidade em poder contar novamente com o camisa 10 do West Ham.

- Paquetá esteve convocado em situações até ele ser julgado ou investigado. Fomos claros com isso até a Copa América do ano passado. A partir desse momento, não é porque a CBF ou o departamento de seleções tem esse poder de julgar, muito pelo contrário. Foi uma preservação do atleta. Graças a Deus, tudo esclarecido, ótimo termos ele, e poder tê-lo apto a colaborar com a Seleção Brasileira como ele sempre colaborou - apontou o mandatário.

Nas gestões anteriores, com Fernando Diniz e Dorival Júnior, Lucas também teve momentos de ausência, embora com o atual comandante do Corinthians as chances tenham sido maiores, inclusive portando a braçadeira de capitão em determinado momento. Na estreia de Ancelotti, em junho, a decisão da entidade máxima do futebol nacional foi mantê-lo fora, já que o jogador enfrentava a reta final do processo.

- Na última convocação, nós conversamos justamente para não trazê-lo em um momento onde ele estava findando esse tipo de discussão. Foi muito mais uma preservação dele. Todos nós somos seres humanos, e o atleta também. Às vezes a gente esquece um pouco disso. Imagino que ele não viveu nesse período, ele e a família, então agora que ele tem realmente o foco no West Ham e na Seleção Brasileira, a decisão passou a ser técnica - afirmou.

Lucas Paquetá em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

👀 Carlo Ancelotti quer conhecer Paquetá na Seleção

Ancelotti também opinou sobre a introdução de Paquetá à lista para a Data Fifa de setembro, e rasgou elogios ao central, definindo-o como um atleta versátil que pode ajudar na montagem de sua equipe rumo à Copa do Mundo de 2026.

- Paquetá está na convocação porque, como disse, é um jogador que quero conhecer. É um jogador que tem muita qualidade técnica, um meio-campista importante, pode jogar em diferentes posições do campo, então quero aproveitar esse tempo para conhecer ele melhor - declarou o italiano.

🕺 A situação de Lucas Paquetá

Em 2023, diante de um grande interesse do Manchester City, a cria do Flamengo foi acusada de receber cartões amarelos propositais em jogos do West Ham. Segundo a BetWay, casa de apostas que patrocina o clube inglês, houve um aumento de bilhetes que constavam a punição ao jogador realizados justamente em sua terra, a Ilha de Paquetá.

Após dois anos de investigação, a Football Association (FA) inocentou-o das acusações. Porém, Paquetá foi considerado culpado por não ter contribuído com as investigações, deixando de fornecer informações solicitadas. A pena pela conduta ainda não foi divulgada; espera-se uma multa financeira, que pode ou não ser arcada pelo West Ham.

O Brasil já está classificado para o Mundial do próximo ano, e entra em campo para encerrar sua participação com o retorno de Lucas Paquetá. Na quinta-feira (4), a equipe duela com o Chile no Maracanã às 21h30 (de Brasília); cinco dias depois, finda a trajetória nas Eliminatórias contra a Bolívia na altitude de El Alto, às 20h30.

