Jornal aponta brasileiro como pedra no sapato de gigante europeu

O jornal "Gazzetta dello Sport" fez um balanço e destacou o impacto negativo que Arthur Melo ainda representa para a Juventus, mesmo cinco anos após sua chegada. Contratado em 2020 em uma troca com o Barcelona que envolveu Miralem Pjanic, o meio-campista brasileiro custou 72 milhões de euros aos cofres do clube italiano e, até hoje, segue como um peso nos balanços financeiros.

O portal destaca que, desde 2022, o jogador se limita basicamente a participar das fotos de reapresentação do elenco. Ele já não faz parte dos planos técnicos há três temporadas, mas continua ligado contratualmente ao clube e com impacto direto nas finanças. A cada mercado, a Juventus busca soluções para se livrar do brasileiro, mas os altos valores de salário e a dificuldade de encontrar interessados tornam a tarefa quase impossível.

Arthur tem sido um peso aos cofres da Juventus

Arthur chegou como aposta para o meio-campo sob o comando de Maurizio Sarri, que havia aprovado sua contratação. No entanto, Sarri foi demitido semanas depois, e o brasileiro perdeu espaço com os técnicos seguintes. Com Pirlo e depois Allegri, conviveu com lesões, atuações apagadas e caiu nas últimas posições da hierarquia do elenco.

Em 2022, o Liverpool apostou em seu futebol e pagou 4,5 milhões de euros pelo empréstimo, além de arcar com o salário integral. A passagem, no entanto, foi marcada por uma grave lesão muscular, e ele disputou apenas uma partida oficial. No ano seguinte, foi emprestado à Fiorentina, que dividiu o pagamento dos salários com a Juve. Ele até começou bem, mas novamente perdeu espaço e terminou a temporada sem deixar saudades.

Já em 2024, o cenário se repetiu. Arthur voltou à Juventus, treinou separado dos principais jogadores, e não encontrou interessados até os últimos dias da janela de inverno. Só então foi emprestado ao Girona, da Espanha, por 700 mil euros, com a Juventus ainda bancando parte do salário. Na ocasião, renovou com a Velha Senhora até 2027, reduzindo o salário líquido para 5 milhões de euros - ainda assim, um valor considerado alto para os padrões atuais da Série A.

Arthur Melo, brasileiro ex-Grêmio, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a Gazzetta, o brasileiro deve voltar a se reapresentar à Juventus nesta próxima semana, como de costume, mas já é sabido que não será integrado ao grupo principal comandado por Igor Tudor. Seu nome está na lista de jogadores que devem ser negociados até o fim de agosto, embora, mais uma vez, o clube enfrente dificuldades para encontrar uma saída viável.

O impacto financeiro de Arthur ainda é expressivo. Mesmo com reduções salariais, ele custa cerca de 5 milhões de euros brutos por temporada, e a amortização contábil de sua compra ainda representa aproximadamente 11 milhões nos livros da Juve. No total, somando os 72 milhões pagos ao Barcelona, os salários já desembolsados e bônus diversos, o brasileiro já custou quase 100 milhões de euros ao clube italiano.

Para um jogador que não entra em campo pela Juventus há mais de dois anos, o número impressiona. A Gazzetta dello Sport classificou Arthur como “um fantasma que reaparece todo verão” e uma herança pesada de uma gestão pouco cautelosa nos gastos.

