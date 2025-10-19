Zabiri brilha, Marrocos vence Argentina e conquista Mundial Sub-20
Equipe africana conquista primeiro título de Copa do Mundo da categoria
- Matéria
- Mais Notícias
O Marrocos venceu a Argentina por 2 a 0 e conquistou o Mundial Sub-20, neste domingo (19), no Estádio Nacional do Chile. O centroavante Zabiri brilhou na partida com dois gols marcados ainda no primeiro tempo do jogo.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi Argentina x Marrocos?
Na etapa inicial, Marrocos foi superior em relação a Argentina e conquistou uma grande vantagem. Aos 11 minutos, Zabiri abriu o placar para a equipe africana com uma bela cobrança de falta no ângulo de Barbi. A Albiceleste tentou responder da mesma forma, mas uma batida de Carrizo saiu ao lado do gol defendido por Gomis. Aos 28 minutos, Marrocos ampliou o marcador após Maamma fazer grande jogada pelo lado direito e cruzar para Zabiri chegar finalizando e marcar seu 2º gol. Nos acréscimos, a Argentina quase descontou após Silvetti ser lançado em profundidade pelo lado direito, invadir a área e chutar cruzado tirando tinta da trave.
No segundo tempo, o Marrocos quase ampliou o marcador sobre a Argentina com Zabiri finalizando uma bola da intermediária e passando ao lado do gol de Barbi. A Albiceleste respondeu com Subiare aproveitando um cruzamento de Prestianni, mas o chute saiu por cima da meta defendida pro Gomis. No fim, Ramírez recebeu um cruzamento na área e cabeceou para defesa tranquila de Gomis. Os sul-americanos pressionaram, tiveram a posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras para superar a defesa marroquina.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias