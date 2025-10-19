menu hamburguer
Zabiri brilha, Marrocos vence Argentina e conquista Mundial Sub-20

Equipe africana conquista primeiro título de Copa do Mundo da categoria

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
21:58
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
21:58
Zabiri comemora um dos gols marcados por Marrocos sobre a Argentina, no Mundial Sub-20
imagem cameraZabiri comemora um dos gols marcados por Marrocos sobre a Argentina, no Mundial Sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)
O Marrocos venceu a Argentina por 2 a 0 e conquistou o Mundial Sub-20, neste domingo (19), no Estádio Nacional do Chile. O centroavante Zabiri brilhou na partida com dois gols marcados ainda no primeiro tempo do jogo.

Como foi Argentina x Marrocos?

Na etapa inicial, Marrocos foi superior em relação a Argentina e conquistou uma grande vantagem. Aos 11 minutos, Zabiri abriu o placar para a equipe africana com uma bela cobrança de falta no ângulo de Barbi. A Albiceleste tentou responder da mesma forma, mas uma batida de Carrizo saiu ao lado do gol defendido por Gomis. Aos 28 minutos, Marrocos ampliou o marcador após Maamma fazer grande jogada pelo lado direito e cruzar para Zabiri chegar finalizando e marcar seu 2º gol. Nos acréscimos, a Argentina quase descontou após Silvetti ser lançado em profundidade pelo lado direito, invadir a área e chutar cruzado tirando tinta da trave.

No segundo tempo, o Marrocos quase ampliou o marcador sobre a Argentina com Zabiri finalizando uma bola da intermediária e passando ao lado do gol de Barbi. A Albiceleste respondeu com Subiare aproveitando um cruzamento de Prestianni, mas o chute saiu por cima da meta defendida pro Gomis. No fim, Ramírez recebeu um cruzamento na área e cabeceou para defesa tranquila de Gomis. Os sul-americanos pressionaram, tiveram a posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras para superar a defesa marroquina.

Maamma e Silvetti disputam a bola em Marrocos x Argentina na final do Mundial Sub-20
Maamma e Silvetti disputam a bola em Marrocos x Argentina na final do Mundial Sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

