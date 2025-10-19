O duelo entre Blooming e Bolívar, válido pela 20ª rodada do Campeonato Boliviano, no último sábado (18), ficou marcado pelo bizarro número de sete expulsões, além de oito jogadores amarelados. Os cartões foram distribuídos ao longo do jogo, mas a maior parte foi dada após uma confusão generalizada entre os atletas de ambos os times. Ao todo, foram quatro vermelhos para o Blooming e três para o Bolívar.

Aos 37 minutos da primeira etapa – quando vários já haviam levado amarelo –, as duas equipes se estranharam e começaram a brigar, com direito a empurrões e socos. Em consequência disso, cinco jogadores foram expulsos de vez: Uraezaña e Severiche, do Blooming; e Batallini, Justiniano e Daniel Felipe, do Bolívar. Etchebarne e Durán, do Blooming, fecharam a lista dos advertidos ao longo do jogo.

A partida terminou em 2 a 1 para o Bolívar, de virada e com direito a gol no último minuto dos acréscimos. Eles ocupam a terceira colocação, com 46 pontos, enquanto o Blooming é o quarto colocado, com 37 pontos.

