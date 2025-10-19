menu hamburguer
West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela oitava rodada

Lance!
Londres (ING)
Dia 19/10/2025
16:00
imagem cameraWest Ham x Brentford: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
West Ham e Brentford terão os caminhos cruzados pela oitava rodada da Premier League. A partida será realizada neste segunda-feira (20), às 16h (de Brasília), no London Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

West Ham-escudo-onde-assistir
WES
Brentford-escudo-onde-assistir
BRE
8ª rodada
Premier League
Data e Hora
Segunda-feira, 20 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
London Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Andy Madley
Assistentes
Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro)
Var
Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
Na vice-lanterna da Premier League, o West Ham vive momento em baixa na temporada. Os Hammers vem de quatro jogos sem vencer na Premier League, sendo o último resultado uma derrota por 2 a 0 para o Arsenal.

Assim como os adversários, o Brentford briga na parte de baixo da tabela, mais especificamente na 16ª colocação, e vem de derrota por 1 a 0 para o Manchester City, pela rodada passada.

Tudo sobre o jogo entre West Ham e Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Brentford
8ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: London Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Andy Madley
🚩 Assistentes: Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen, Fernandes, Lucas Paquetá e Summerville; Wilson

Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa
Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

