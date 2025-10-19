Lamine Yamal, estrela do Barcelona, estreia com gol na Kings League; confira

Neste fim de semana, Lamine Yamal, craque do Barcelona e da seleção espanhola, estreou como presidente do "La Capital", seu time na Kings League Espanha, e marcou seu primeiro gol na competição. O atacante do Barcelona, que também é presidente da equipe, entrou durante a partida para bater o pênalti do presidente e marcou seu primeiro gol na competição.

A participação de Yamal já era o grande assunto da rodada. Ver um jogador no auge de sua forma no Barcelona assumindo um time na liga de Piqué é um movimento inédito. Geralmente, os presidentes são streamers famosos, como Ibai Llanos, ou ex-jogadores lendários, como Casillas e Aguero. Yamal, no entanto, representa a nova geração que transita perfeitamente entre o futebol de elite e o entretenimento digital.

Lamine Yamal, do Barcelona, é presidente do La Capital, time da Kings League Espanha (Foto: AFP)

E ele não decepcionou. O momento mais aguardado veio através de uma das 'cartas' especiais da Kings League. O La Capital utilizou a carta 'Pênalti Presidente', que dá ao mandatário da equipe o direito de cobrar uma penalidade. Com a frieza de quem já está acostumado com a pressão no Camp Nou, Yamal pegou a bola, ajeitou com calma, bateu com categoria e converteu, marcando seu primeiro gol na competição. A arena veio abaixo, e o próprio Piqué, presente na tribuna, aplaudiu a joia do Barça.

O gol de Yamal não só ajudou o La Capital na rodada, mas também solidifica a Kings League como um produto que atrai os maiores nomes do esporte, seja na gestão ou em participações especiais.