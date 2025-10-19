menu hamburguer
Fora de Campo

Vídeo: Ex-Real Madrid marca golaço na 29ª rodada do Brasileirão

Atacante é o artilheiro da equipe em 2025

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
22:08
Atualizado há 2 minutos
Taça do Campeonato Brasileiro - Brasileirão
imagem cameraBahia abre 3 x 0 no Grêmio (Foto: (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
  Matéria
  Mais Notícias

O segundo gol do Bahia, na larga vitória (parcial) diante do Grêmio, foi marcado pelo atacante Willian José, artilheiro da equipe no ano, pela 29ª rodada do Brasileirão. Iago e David Duarte marcaram os outros dois. Mais do que um gol, Willian deixou uma pintura na Arena Fonte Nova. ▶️Confira o golaço;

➡️ Arrascaeta sofre tentativa de assalto após Flamengo x Palmeiras

Atacante já tem 7 gols no Brasileirão

O camisa 12 é o artilheiro do Bahia na temporada (16 gols) e no Brasileirão (sete).

A biografia de Willian José, por Bahia

Nascido em Porto Calvo (AL), Willian José foi revelado pelo Grêmio Barueri e passou por clubes como São Paulo, Grêmio e Santos. As boas atuações no futebol brasileiro o colocaram na Seleção Brasileira sub-20, onde conquistou o Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria na temporada 2011.

A partir de 2014, ele seguiu para o futebol europeu, com passagens por Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Betis e Spartak Moscou.

Sua passagem pela Espanha rendeu a presença entre os quatro maiores goleadores brasileiros em La Liga, com 82 gols marcados, além dos títulos da Copa do Rei (2013/2014 e 2021/2022).

