Vídeo: Ex-Real Madrid marca golaço na 29ª rodada do Brasileirão

O segundo gol do Bahia, na larga vitória (parcial) diante do Grêmio, foi marcado pelo atacante Willian José, artilheiro da equipe no ano, pela 29ª rodada do Brasileirão. Iago e David Duarte marcaram os outros dois. Mais do que um gol, Willian deixou uma pintura na Arena Fonte Nova. ▶️Confira o golaço;
Atacante já tem 7 gols no Brasileirão
O camisa 12 é o artilheiro do Bahia na temporada (16 gols) e no Brasileirão (sete).
A biografia de Willian José, por Bahia
Nascido em Porto Calvo (AL), Willian José foi revelado pelo Grêmio Barueri e passou por clubes como São Paulo, Grêmio e Santos. As boas atuações no futebol brasileiro o colocaram na Seleção Brasileira sub-20, onde conquistou o Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria na temporada 2011.
A partir de 2014, ele seguiu para o futebol europeu, com passagens por Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Betis e Spartak Moscou.
Sua passagem pela Espanha rendeu a presença entre os quatro maiores goleadores brasileiros em La Liga, com 82 gols marcados, além dos títulos da Copa do Rei (2013/2014 e 2021/2022).
