Futebol Internacional

Técnico do Getafe detona atitude de Vini Jr: ‘Não tem que vir’

Brasileiro provocou duas expulsões em vitória do Real Madrid

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
19:08
Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Getafe
Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Getafe (Foto: Thomas Coex/AFP)
  • Mais Notícias

Técnico do Getafe, José Bordalás detonou o comportamento de Vini Jr durante a vitória do Real Madrid, neste domingo (19). Em coletiva, o treinador afirmou que o brasileiro teria o provocado após a expulsão de Nyom, que havia entrado um minuto antes de receber o cartão vermelho por uma falta no camisa sete.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Vinicius se aproximou de mim e disse: "Boa substituição". Não há o que explicar e eu disse para ele se dedicar a jogar. Vinicius não tem que vir me provocar. Vinicius simula uma agressão e expulsam Nyom de maneira injusta.

Na sequência, o comandante do Getafe explicou outra treta com Bellingham, que havia saído em defesa de Vini Jr na discussão entre Bordalás e o brasileiro. O treinador revelou a troca de farpas com o meia inglês.

- Bellingham veio me reprovar para que não falasse com o seu companheiro (se referindo a Vini Jr). Eu o disse para jogar e calar a boca.

Na vitória do Real Madrid sobre o Getafe por 1 a 0, Vini Jr provocou duas expulsões na equipe adversária e foi responsável por mudar a cara da partida. Kylian Mbappé marcou o único gol da partida justamente após o cartão vermelho de Nyom.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Nyom foi expulso após cometer falta em Vini Jr durante Getafe e Real Madrid
Nyom foi expulso após cometer falta em Vini Jr durante Getafe e Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

