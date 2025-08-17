A estreia de Estêvão com a camisa do Chelsea foi recebida de maneira positiva na Europa. O brasileiro, que já havia atuado em amistosos, fez, neste domingo (17), seu primeiro jogo oficial pelos Blues, entrando na segunda etapa do confronto com o Crystal Palace, que terminou em empate sem gols.

continua após a publicidade

➡️ Estêvão analisa estreia pelo Chelsea na Premier League: Me senti muito bem'

O camisa 41 teve pouco mais de meia hora para demonstrar sua qualidade, e teve boa oportunidade de balançar as redes, mas finalizou por cima do gol. Apesar disso, o jornal inglês "The Athletic" definiu sua atuação como o único momento em que os Blues tiveram esperanças na vitória.

- O único breve momento de injeção de brilho de uma tarde monótona e esquecível foi a entrada de Estevão, que substituiu Gittens aos 54 minutos, sob uma enorme ovação. Uma tarde monótona precisava de um estímulo, e ele a proporcionou brevemente. Estevão certamente tem a capacidade de adicionar emoção e emoção ao jogo do Chelsea - apontou o periódico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A entrada de Estêvão foi tida pelo diário britânico "The Guardian" como uma tentativa de mudança por parte do técnico Enzo Maresca, que conduziu sua equipe a uma metade inicial de poucas oportunidades em Londres.

continua após a publicidade

- Maresca reagiu no intervalo. O Chelsea recebeu uma injeção de energia quando Gittens abriu caminho para Estêvão Willian. O jovem brasileiro logo correu em direção a Tyrick Mitchell pela direita, mas chutou por cima na sua única chance - analisou o "Guardian".

🔢 Números de Estêvão em Chelsea 0x0 Crystal Palace

⌛ 37 minutos em campo

🌌 4,1 quilômetros percorridos

⚽ 21 ações com a bola

✅ 100% de acerto nos passes (7 de 7)

❌ 8 posses perdidas

🔪 1 corte defensivo

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

A possível próxima oportunidade de Estêvão pelo Chelsea deve acontecer na próxima sexta-feira (22). O brasileiro deve estar disponível para ser escalado por Maresca na visita ao West Ham, às 16h (de Brasília), em espécie de dérbi local no Olímpico de Londres.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.