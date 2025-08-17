menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester City anuncia venda de joia ao Nottingham Forest

Joia da base deixa a equipe inglesa em operação avaliada em R$ 220 milhões

Manchester City de Guardiola anunciou Rayan Aït-Nouri (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraPep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 17/08/2025
10:26
O Manchester City anunciou na noite de sábado (16) a transferência do meia-atacante James McAtee, de 22 anos, ao Nottingham Forest. A joia da base deixa a equipe de Pep Guardiola em operação avaliada em 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 220 milhões), além de uma cláusula de recompra, caso se interesse em contratá-lo novamente no futuro.

Constantemente convocado para as seleções de base da Inglaterra, McAtee deixa o Etihad Stadium após 12 anos, dos quais quatro foram como parte do elenco principal. Na última temporada, o meia inglês atuou em 27 partidas e marcou sete gols. O City gostaria de mantê-lo no grupo, mas o jogador preferiu garantir mais minutos na temporada 2025/26.

Recentemente, o meia-atacante foi um dos destaques na conquista do título da Eurocopa Sub-21, em junho deste ano, e provou ser uma figura fundamental para a Inglaterra. Inclusive, McAtee foi eleito o melhor jogador da final - vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha.

Premier League na mira do 'novo' Manchester City

James McAtee se despede do Manchester City após 12 temporadas (Foto: Divulgação/Manchester City)

A fim de voltar ao caminho dos triunfos, o Manchester City se desfez de peças que foram pilares em conquistas nos últimos anos. A principal perda ficou por conta de Kevin de Bruyne, que depois de dez anos, colocou um ponto final na trajetória ao não renovar seu vínculo e escolheu um movimento rumo à Itália para defender o Napoli.

Kyle Walker, considerado o melhor lateral-direito do mundo no começo da década, já havia sido emprestado ao Milan. Mesmo em seu retorno, optou por deixar o Manchester e seguiu seu caminho ao Burnley, recém-promovido para a elite inglesa.

Jack Grealish, subaproveitado por Guardiola mesmo tendo sido um dos principais nomes do título da Champions em 2023, foi negociado por empréstimo ao Everton. Saídas que pesam, mas dão espaço à nova geração.

