A disparidade financeira no futebol europeu foi exposta em números na França. Um levantamento dos orçamentos dos clubes da Ligue 1 para a temporada 2025-26 revela um verdadeiro abismo: o Paris Saint-Germain tem um orçamento 34 vezes maior que os dos últimos colocados da lista, Le Havre e Angers. O estudo evidencia a força econômica do time da capital em um cenário de austeridade para a maioria dos rivais.

A 'crise' no futebol francês e a exceção do PSG

Segundo a imprensa francesa, a maior parte dos clubes do país precisou passar por uma "cura de austeridade forçada" por conta da incerteza sobre os valores dos direitos de transmissão do campeonato. O caso mais emblemático é o do Lyon, que esteve perto de ser rebaixado e teve seu orçamento cortado pela metade.

Enquanto isso, o PSG nada de braçada. O clube de Paris, sozinho, tem um orçamento maior que a soma dos cinco clubes mais ricos que o seguem na lista (OM, Monaco, Paris FC, Nice e Lille).

PSG conquista a Supercopa da Europa diante do Tottenham em Udine, na Itália (Foto: Franck Fife / AFP)

O ranking completo dos orçamentos da Ligue 1

Veja a lista completa dos orçamentos dos clubes da primeira divisão francesa para a temporada 2025-2026:

PSG: 850 milhões de euros

Olympique de Marselha: 260 M€

Monaco: 140 M€

Paris FC: 130 M€

Nice: 120 M€

Lille: 110 M€

Lyon: 110 M€

Rennes: 110 M€

Strasbourg: 100 M€

Lens: 60 M€

Lorient: 60 M€

Nantes: 50 M€

Toulouse: 50 M€

Auxerre: 40 M€

Metz: 40 M€

Brest: 35 M€

Angers: 25 M€

Le Havre: 25 M€

