Abismo financeiro: PSG tem orçamento 34 vezes maior que times da Ligue 1
Time de Paris tem orçamento maior que os 13 times mais pobres somados
A disparidade financeira no futebol europeu foi exposta em números na França. Um levantamento dos orçamentos dos clubes da Ligue 1 para a temporada 2025-26 revela um verdadeiro abismo: o Paris Saint-Germain tem um orçamento 34 vezes maior que os dos últimos colocados da lista, Le Havre e Angers. O estudo evidencia a força econômica do time da capital em um cenário de austeridade para a maioria dos rivais.
A 'crise' no futebol francês e a exceção do PSG
Segundo a imprensa francesa, a maior parte dos clubes do país precisou passar por uma "cura de austeridade forçada" por conta da incerteza sobre os valores dos direitos de transmissão do campeonato. O caso mais emblemático é o do Lyon, que esteve perto de ser rebaixado e teve seu orçamento cortado pela metade.
Enquanto isso, o PSG nada de braçada. O clube de Paris, sozinho, tem um orçamento maior que a soma dos cinco clubes mais ricos que o seguem na lista (OM, Monaco, Paris FC, Nice e Lille).
O ranking completo dos orçamentos da Ligue 1
Veja a lista completa dos orçamentos dos clubes da primeira divisão francesa para a temporada 2025-2026:
PSG: 850 milhões de euros
Olympique de Marselha: 260 M€
Monaco: 140 M€
Paris FC: 130 M€
Nice: 120 M€
Lille: 110 M€
Lyon: 110 M€
Rennes: 110 M€
Strasbourg: 100 M€
Lens: 60 M€
Lorient: 60 M€
Nantes: 50 M€
Toulouse: 50 M€
Auxerre: 40 M€
Metz: 40 M€
Brest: 35 M€
Angers: 25 M€
Le Havre: 25 M€
