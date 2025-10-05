Os jornais da Espanha destacaram a grande atuação de Vini Jr na vitória do Real Madrid em cima do Villarreal, por 3 a 1, no último sábado (4), na La Liga. O atacante brasileiro foi o autor de dois gols da equipe merengue e a imprensa espanhola valorizou o feito, apontando uma virada de chave na temporada do camisa sete.

Vini teve um início de temporada um pouco conturbado, tendo começado no banco de reservas em algumas partidas, inclusive na Champions League. O jogo contra o Villarreal, no entanto, ganhou o status de melhor atuação da temporada. Veja a reação traduzida dos principais jornais:

Marca

Tradução: Vinicius desmontou o Villarreal (título). Um gol; outro marcado em um pênalti sofrido (ou “fabricado”) por ele; seu marcador, Mouriño, expulso após levar dois cartões amarelos; e ainda um novo pênalti que poderia ter sido marcado, após uma falta cometida pelo goleiro Arnau Tenas. Esse foi o saldo de Vinicius na partida contra o Villarreal, uma equipe de grande qualidade que, não fosse a grande noite do brasileiro, poderia ter complicado a sua vida no Bernabéu.

As

Tradução: Vinicius se redime em grande estilo (título). Grande atuação, com dois gols do brasileiro, em um Real Madrid instável que recuperou a liderança. Mbappé marcou seu 14º gol. Expulsão injusta de Mouriño.

Tradução: Vinicius conquista Xabi (título). “Gosto de vê-lo sorrir, é muito importante pelo desequilíbrio que causa e por tudo o que gera”, resumiu o técnico natural de Tolosa. Mbappé cedeu a cobrança de pênalti para coroar uma partida com efeito terapêutico.

El País

Tradução: Vinicius afina o pé com gols (título). O brasileiro, que foi se aproximando de seu ponto mais letal à base de insistência durante a partida, liderou com dois gols – um deles em pênalti cedido por Mbappé – a vitória de um sólido Real Madrid sobre o Villarreal.

El Mundo

Tradução: Vinicius e Mbappé neutralizam a fúria do Villarreal (título). O brasileiro, com dois gols, liderou a vitória do Real Madrid sobre a equipe de Marcelino, que protestou o pênalti do 2 a 1 e a expulsão de Mouriño (3 a 1).

Mundo Deportivo

Tradução: Vinicius dá a resposta (título). Após um início de temporada marcado por duas passagens pelo banco em quatro partidas, Vinicius fez contra o Villarreal sua melhor atuação da temporada.

ABC

Tradução: O melhor Vinicius recupera o sorriso e lidera a vitória do Real Madrid sobre o Villarreal (título). Marcou dois gols, sofreu um pênalti e ainda provocou as duas advertências que resultaram na expulsão de Mouriño. Mbappé e Mikautadze também balançaram as redes.

Sport

Tradução: Vinicius sai da caverna (título). Começou a temporada em ritmo lento, mais preocupado com sua relação com o clube do que com o futebol que carrega dentro de si, mas vem crescendo a cada partida.

⚽ Como foi o jogo entre Real Madrid e Villarreal, com atuação de Vini Jr elogiada pelos jornais espanhóis?

No primeiro tempo, o Real Madrid dominou as ações sobre o Villarreal, mas desperdiçou diversas chances de gols. No início, Mbappé chegou duas vezes pela esquerda, tendo finalizado uma para fora e outra para defesa de Tenas.

Na sequência, Vini Jr cruzou uma bola na cabeça de Tchouameni, que cabeceou ao lado do gol. E Mastantuono recebeu um passe na marca do pênalti e chutou de primeira, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. O Submarino Amarelo teve a melhor chance da partida com Oluwaseyi recebendo um passe em profundidade, saindo cara a cara com Courtois e batendo para grande defesa do goleiro belga.

No segundo tempo, o Real Madrid não diminuiu o ritmo, e Vini Jr fez uma bela jogada pela esquerda, limpou um defensor, entrou na área, finalizou e contou com um desvio do defensor para abrir o placar com menos de dois minutos no relógio. Aos 23 minutos, o camisa sete sofreu um pênalti, pediu para bater e converteu a cobrança com uma finalização rasteira e com força.

Mas aos 27 minutos, o Villarreal respondeu com Mikautadze sendo acionado na entrada da área e batendo rasteiro para diminuir a diferença no placar. Na reta final, Vini Jr teve a chance de marcar o hat-trick saindo cara a cara com Tenas, mas o goleiro fez grande defesa na batida de esquerda. E aos 35 minutos, Mbappé tabelou com Brahim Díaz e marcou o 3º gol do Real Madrid para dar tranquilidade na partida.