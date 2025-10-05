Xabi Alonso põe fim a ‘polêmica’ entre Mbappé e Vini Jr no Real Madrid
Brasileiro marca dois gols, e francês balança as redes uma vez contra o Villarreal
Xabi Alonso colocou um fim a "polêmica" sobre o cobrador de pênalti do Real Madrid entre Kylian Mbappé e Vini Jr. No sábado (4), o brasileiro balançou as redes após sofrer uma penalidade, mas o treinador esclareceu quem é o batedor oficial em coletiva.
- Eles (Mbappé e Vini Jr) decidiram, mas nosso primeiro cobrador é o Mbappé - declarou Xabi Alonso, colocando um ponto final em relação ao tema.
Na temporada, Mbappé tem 100% de aproveitamento em cobranças de pênaltis com cinco gols feitos da marca da cal, enquanto Vini Jr bateu sua primeira penalidade diante do Villarreal. Embora não tenha sido uma finalização perfeita, o brasileiro conseguiu colocar o Real Madrid em vantagem.
Na cobrança de pênalti, a equipe merengue já vencia por 1 a 0 com gol de Vini Jr, que estava confiante e era o melhor jogador em campo do Real Madrid. Na reta final da partida, Mbappé ainda deu números finais para o triunfo de seu time por 3 a 1 sobre o Villarreal.
Mbappé e Vini Jr fazem grande início de temporada
Na temporada 2025/2026, Mbappé e Vini Jr somam 19 gols marcados e seis assistências juntos. Os jogadores lideram as principais estatísticas ofensivas do Real Madrid, que tem 26 gols na La Liga e Champions League.
