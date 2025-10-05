menu hamburguer
Futebol Internacional

Xabi Alonso põe fim a ‘polêmica’ entre Mbappé e Vini Jr no Real Madrid

Brasileiro marca dois gols, e francês balança as redes uma vez contra o Villarreal

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
09:49
Vini Jr abraça Mbappé em comemoração de gol do Real Madrid contra o Villarreal
imagem cameraVini Jr abraça Mbappé em comemoração de gol do Real Madrid contra o Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
Xabi Alonso colocou um fim a "polêmica" sobre o cobrador de pênalti do Real Madrid entre Kylian Mbappé e Vini Jr. No sábado (4), o brasileiro balançou as redes após sofrer uma penalidade, mas o treinador esclareceu quem é o batedor oficial em coletiva.

- Eles (Mbappé e Vini Jr) decidiram, mas nosso primeiro cobrador é o Mbappé - declarou Xabi Alonso, colocando um ponto final em relação ao tema.

Na temporada, Mbappé tem 100% de aproveitamento em cobranças de pênaltis com cinco gols feitos da marca da cal, enquanto Vini Jr bateu sua primeira penalidade diante do Villarreal. Embora não tenha sido uma finalização perfeita, o brasileiro conseguiu colocar o Real Madrid em vantagem.

Na cobrança de pênalti, a equipe merengue já vencia por 1 a 0 com gol de Vini Jr, que estava confiante e era o melhor jogador em campo do Real Madrid. Na reta final da partida, Mbappé ainda deu números finais para o triunfo de seu time por 3 a 1 sobre o Villarreal.

Mbappé e Vini Jr fazem grande início de temporada

Na temporada 2025/2026, Mbappé e Vini Jr somam 19 gols marcados e seis assistências juntos. Os jogadores lideram as principais estatísticas ofensivas do Real Madrid, que tem 26 gols na La Liga e Champions League.

Mbappé comemora gol do Real Madrid com Vini Jr e Brahim Díaz
Mbappé comemora gol do Real Madrid com Vini Jr e Brahim Díaz (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

