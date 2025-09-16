menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Imprensa espanhola repercute Vini Jr no banco pela Champions League: ‘Justiça’

Ex-Flamengo perdeu a titularidade para Rodrygo

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 16/09/2025
15:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na estreia do Real Madrid na Champions League, uma decisão de Xabi Alonso chamou a atenção da imprensa europeia. Vini Jr, astro do ataque merengue, começará o duelo contra o Marseille no banco de reservas. “Mundo Deportivo” e “Marca” repercutiram a notícia, destacando que o brasileiro pode estar perdendo o status de “intocável” no elenco.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o “Marca”, a opção de Alonso sinaliza uma mudança de postura no clube. O técnico estaria priorizando meritocracia e rendimento recente, o que favoreceu Rodrygo. O atacante, também brasileiro, vem tendo boas atuações e será o titular na estreia. Para Tomás Roncero, jornalista do “AS”, a decisão é “justiça” ao ex-Santos, que se destacou em partidas anteriores e nos treinamentos, ganhando a chance de começar jogando. O movimento também é visto como um alerta a Vini Jr para que retome o protagonismo no setor ofensivo.

continua após a publicidade

O “Mundo Deportivo” classificou a troca como “surpreendente”. Embora Vini Jr já tenha iniciado no banco em outra ocasião nesta temporada – contra o Real Oviedo pela La Liga –, a expectativa era de que começasse como titular na Champions League. A escolha de Alonso reforça a disputa interna pela vaga no lado esquerdo do ataque merengue.

Vini Jr reage durante empate entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes
Vini Jr reage durante empate entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Além da mudança no ataque, a escalação apresenta novidades e confirmações. Rodrygo formará o trio ofensivo com Mbappé e Mastantuono, jovem promessa argentina que fará sua estreia na competição. No setor defensivo, Éder Militão terá nova oportunidade ao lado de Dean Huijsen, enquanto Trent Alexander-Arnold ocupa a lateral esquerda. No meio, Arda Güler mantém a titularidade após boas atuações recentes, compondo com Tchouaméni e Valverde.

continua após a publicidade

Vini Jr no banco: veja a escalação do Real Madrid

⚽ GOL: Courtois
⚽ LTD: Carreras
⚽ ZAG: Dean Huijsen
⚽ ZAG: Éder Militão
⚽ LTE: Trent Alexander-Arnold
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ ATA: Mastantuono
⚽ ATA: Rodrygo
⚽ ATA: Mbappé

Este será o quinto confronto entre Real Madrid e Marseille na história. O clube espanhol leva vantagem, com quatro vitórias nos encontros anteriores. A partida marca também o início da busca merengue por mais um título europeu, cercada de expectativas e disputas internas por espaço no estrelado elenco.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias