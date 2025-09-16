Imprensa espanhola repercute Vini Jr no banco pela Champions League: ‘Justiça’
Ex-Flamengo perdeu a titularidade para Rodrygo
Na estreia do Real Madrid na Champions League, uma decisão de Xabi Alonso chamou a atenção da imprensa europeia. Vini Jr, astro do ataque merengue, começará o duelo contra o Marseille no banco de reservas. “Mundo Deportivo” e “Marca” repercutiram a notícia, destacando que o brasileiro pode estar perdendo o status de “intocável” no elenco.
Segundo o “Marca”, a opção de Alonso sinaliza uma mudança de postura no clube. O técnico estaria priorizando meritocracia e rendimento recente, o que favoreceu Rodrygo. O atacante, também brasileiro, vem tendo boas atuações e será o titular na estreia. Para Tomás Roncero, jornalista do “AS”, a decisão é “justiça” ao ex-Santos, que se destacou em partidas anteriores e nos treinamentos, ganhando a chance de começar jogando. O movimento também é visto como um alerta a Vini Jr para que retome o protagonismo no setor ofensivo.
O “Mundo Deportivo” classificou a troca como “surpreendente”. Embora Vini Jr já tenha iniciado no banco em outra ocasião nesta temporada – contra o Real Oviedo pela La Liga –, a expectativa era de que começasse como titular na Champions League. A escolha de Alonso reforça a disputa interna pela vaga no lado esquerdo do ataque merengue.
Além da mudança no ataque, a escalação apresenta novidades e confirmações. Rodrygo formará o trio ofensivo com Mbappé e Mastantuono, jovem promessa argentina que fará sua estreia na competição. No setor defensivo, Éder Militão terá nova oportunidade ao lado de Dean Huijsen, enquanto Trent Alexander-Arnold ocupa a lateral esquerda. No meio, Arda Güler mantém a titularidade após boas atuações recentes, compondo com Tchouaméni e Valverde.
Vini Jr no banco: veja a escalação do Real Madrid
⚽ GOL: Courtois
⚽ LTD: Carreras
⚽ ZAG: Dean Huijsen
⚽ ZAG: Éder Militão
⚽ LTE: Trent Alexander-Arnold
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ ATA: Mastantuono
⚽ ATA: Rodrygo
⚽ ATA: Mbappé
Este será o quinto confronto entre Real Madrid e Marseille na história. O clube espanhol leva vantagem, com quatro vitórias nos encontros anteriores. A partida marca também o início da busca merengue por mais um título europeu, cercada de expectativas e disputas internas por espaço no estrelado elenco.
