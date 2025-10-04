Saiba o que Vini Jr disse na comemoração de gol em Real Madrid x Villarreal

Após marcar o gol que abriu o placar da vitória do Real Madrid por 3 a 1 contra o Villarreal, Vini Jr foi até a câmera, enviou um beijo e falou uma frase, a primeira vista, inaudível. Apesar do que foi especulado por internautas, envolvendo Virgínia Fonseca, provável affair do jogador, o gesto de carinho teve outro endereço.

Conforme informado em primeira mão pela ESPN, Viniciús Jr. dedicou seu primeiro gol contra o Villarreal para Wesley, um amigo que passa por complicações de saúde. O jogador disse: "Wesley, para ti, te amo!". Pouco tempo após o fim do jogo, Vini confirmou a informação e desejou forças ao amigo.

Vini Jr. desequilibra partida e Real vence Villarreal

Vinícius Júnior teve uma atuação excepcional na vitória do Real Madrid por 3 x 1 contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu, neste sábado (4). Ele foi o grande destaque do jogo, marcando dois gols – o primeiro aos 47 minutos, abrindo o placar com uma finalização precisa, e o segundo de pênalti aos 69 minutos – e contribuindo diretamente para a expulsão de um jogador adversário ao sofrer uma falta dura.

Sua performance ajudou o Real Madrid a ultrapassar o Barcelona para retomar a liderança da LaLiga, com ele sendo eleito o Homem do Jogo (MOTM).

Vini Jr comemora gol do Real Madrid sobre o Villarreal, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Nas redes sociais, os brasileiros atribuíram o grande jogo de Vini Jr a presença de Virginia no Santiago Bernabéu. A influenciadora vestiu a camisa do atleta nas arquibancadas, enquanto os fãs da dupla comentam sobre a possibilidade de um affair entre os dois.