Vini Jr marca gol e Virginia responde provocação de Mc Poze; entenda
Nas redes sociais, os brasileiros trocaram farpas em tom de brincadeira
O Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4), no Santiago Bernabéu. Nas redes sociais, os dois gols de Vini Jr viraram polêmica entre Virginia e Mc Poze, que trocaram provocações. O Lance! te explica!
No início da partida da La Liga, Mc Poze publicou um vídeo, em seu instagram pessoal, criticando o desempenho de Vini Jr e culpando Virginia. Em tom de brincadeira, o cantor falou que o atleta não estava rendendo em campo por uma suposta perseguição da influencer.
—Na casa do ViniJr tá assim: Virginia puxou o celular, ele se escondeu. Tá se escondendo dentro da própria casa. Deixa o cara respirar um pouco, aí o que vai acontecer dentro de campo? Ele tá se escondendo de tu até dentro de campo, não tá fazendo mais nada.— Comentou Mc Poze.
Poze também reforçou que não acha Virgínia interesseira, apesar dela precisar dar um tempo para Vini Jr.
—Não tem por que ela ser interesseira, ela já é milionária. Mas a gente sabe como é a mídia. E errada também não tá, tá lançando perfume novo e lança já no quarto do cara para dar uma mídia e o perfume bombar também. Visionária, mas já bateu a meta, deixa nosso atleta respirar um pouco.— Completou o cantor.
Momentos após os comentários, Vini Jr fez os dois primeiros gols do Real e, aí sim, a história mudou. Poze gravou outros stories elogiando o desempenho do jogador e se desculpando com Virgina. Ele ainda brincou e disse para fazer o "V" de Virginia.
O assunto saiu em páginas de fofoca e a influenciadora não perdeu a chance de rebater as publicações. Em um comentário, Vírgina falou de Poze e mencionou o gol de Vini Jr.
—MARCOU UM GOLAÇOOOO POZEEE👏👏👏
Virginia comemora gols de Vini Jr: 'big seven'
Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal. A influenciadora estava no estádio, e postou vários storys depois dos gols do brasileiro. No primeiro deles, ela filmou Vini apontando exatamente para onde ela estava no estádio. No segundo, ela mandou um recado.
- Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar - disparou Virgnia após gol de Vini Jr pelo Real Madrid.
Com todos os boatos girando em torno de Virginia e Vini Jr, do Real Madrid, os fãs e torcedores enlouqueceram após as interações no Santiago Bernabeu. Até a comemoração do atacante virou assunto nas redes sociais.
