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Com Memphis barrado, Xavi anuncia convocados da Holanda

Espanhol não convoca atacante do Corinthians pela segunda vez

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 16:41
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Memphis em partida pelo Corinthians
Memphis em partida pelo Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Em sua segunda convocação como técnico da Holanda, Xavi barrou Memphis Depay e anunciou a lista com 25 jogadores. Na Data Fifa de setembro/outubro, o treinador já não havia lembrado do atacante do Corinthians, que não atua pela Laranja Mecânica desde a Copa do Mundo.

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Na convocação, Xavi optou por renovar alguns nomes referentes ao setor ofensivo com as convocações de Ruben Van Bommel e Mexx Meerdink. Além de Memphis Depay, Weghorst também não foi lembrado na lista do treinador espanhol apesar de ter participado das duas últimas Copas do Mundo.

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Maior artilheiro da história da Holanda com 55 gols, Memphis Depay não foi chamado por opção, uma vez que chegou a participar do clássico entre Corinthians e São Paulo, na quarta-feira (4). No entanto, Xavi não contará com grandes nomes por lesão, como Gravenberch e Frimpong.

Na segunda-feira (9), Xavi dará uma coletiva de imprensa em que irá explicar as escolhas para os jogos da Holanda contra Grécia e Alemanha, pela Nations League.

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Veja a convocação da Holanda sem Memphis

Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Defensores: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Ian Maatsen (Aston Villa), Lutsharel Geertruida (PSV), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Meias: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiël (Feyenoord)

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Atacantes: Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Mexx Meerdink (AZ), Crysencio Summerville (Al-Hilal)

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