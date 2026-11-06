China mantém contato com Real Madrid após polêmica de Mbappé

A polêmica envolvendo Kylian Mbappé e um meme relacionado ao ex-líder chinês Mao Tsé-Tung ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (6). O embaixador da China na Espanha, Yao Jing, revelou que o governo chinês mantém contato com o Real Madrid e com a LaLiga para tratar das consequências das declarações do atacante francês.

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Mbappé se envolveu em polêmica com a China após comentário sobre meme (Foto: Josep Lago / AFP)

O episódio começou no fim de outubro, quando um trecho de uma entrevista de Mbappé viralizou nas redes sociais. Desde então, a repercussão ultrapassou o ambiente esportivo e passou a envolver autoridades diplomáticas, patrocinadores e emissoras de televisão.

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Em entrevista à agência EFE, durante um fórum na Universidade de Salamanca, Yao Jing explicou que existe diálogo entre as partes, mas ressaltou que ainda não há negociações formais para solucionar o impasse.

— Não há negociações, mas há comunicação, baseada no entendimento mútuo. Este infeliz acidente feriu os sentimentos de muitas pessoas na China, que precisam digerir a situação atual — declarou o embaixador.

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A crise também atingiu a transmissão do Campeonato Espanhol no país asiático. Segundo informações divulgadas pela imprensa chinesa, emissoras locais suspenderam a exibição de partidas da competição após a repercussão do caso.

Mbappé pediu desculpas, mas polêmica continua

Após a repercussão negativa, Mbappé se pronunciou publicamente e pediu desculpas pelo comentário. O atacante do Real Madrid classificou sua declaração como imprudente e afirmou que não tinha a intenção de ofender a população chinesa.

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Apesar da manifestação, a relação entre o jogador e o mercado chinês continua abalada. Além dos problemas envolvendo as transmissões da LaLiga, empresas do país teriam encerrado acordos comerciais com o francês.

Entre as marcas citadas estão a Mengniu, uma das principais empresas de laticínios da China, e a Dongpeng, do setor de bebidas.

O adido da embaixada chinesa na Espanha, Xie Tianyu, também comentou a situação e afirmou que a recuperação da relação entre as partes não será imediata.

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— Não há tempo suficiente, o povo chinês precisa de tempo para digerir isso. Não é uma questão fácil para os chineses, e é um clube que tem muitos seguidores e muito carinho na China — afirmou.

Entenda a polêmica envolvendo Mbappé e a China

A controvérsia teve início durante uma participação de Kylian Mbappé no programa The Bridge, exibido pelo canal ESN.

Durante uma dinâmica de perguntas e respostas rápidas, o francês foi questionado sobre qual meme mais o fazia rir. O jogador mencionou uma montagem que colocava seu rosto no corpo de um personagem identificado como um ditador chinês.

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A referência foi associada a Mao Tsé-Tung, que liderou a República Popular da China de 1949 até sua morte, em 1976. A declaração provocou críticas nas redes sociais chinesas e ganhou repercussão em veículos de comunicação do país.

Segundo o jornal Global Times, a controvérsia também chegou à televisão estatal chinesa. A CCTV teria anunciado a suspensão das transmissões de partidas da LaLiga.

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O Ministério das Relações Exteriores da China também se manifestou sobre o episódio, destacando a oposição do país a manifestações consideradas ofensivas à população chinesa.

Diante da repercussão, a LaLiga se posicionou e ressaltou que as declarações foram feitas individualmente por Mbappé, sem representar a entidade. O presidente da liga espanhola, Javier Tebas, também lamentou os ataques direcionados ao atacante.

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Mesmo com o pedido de desculpas do francês, o caso permanece em discussão. O diálogo entre autoridades chinesas, Real Madrid e LaLiga busca administrar os impactos de uma controvérsia que passou do futebol para o campo diplomático e comercial.