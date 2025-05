O Al-Hilal oficializou a demissão do técnico Jorge Jesus na noite de sexta-feira (3), após a eliminação para o Al-Ahli, na semifinal da Champions da Ásia. O contrato entre as partes era válido até junho deste ano. Assim, pela quebra do vínculo, o treinador receberá 1,832 milhões de euros (R$ 11,7 milhões). No entanto, o português pode ficar sem um centavo desta quantia em caso de um "milagre" do time saudita.

Segundo o jornal "Al-Riyadiyah", o acordo entre Al-Hilal e Jorge Jesus prevê que o mister fique sem essa quantia caso a equipe consiga o título saudita. Além disso, também cairia o valor de bônus da conquista da Liga dos Campeões asiática (R$ 12,8 milhões) e da Taça do Rei (R$ 3,2 milhões).

No entanto, ainda segundo o portal, o clube já pagou 100 mil euros pela conquista da Supertaça Saudita.

Atualmente, o Al-Hilal é o segundo colocado do Campeonato Saudita, com 62 pontos. O Al-Ittihad lidera com 68. Restam cinco rodadas para o término da competição.

O que levou a demissão de Jorge Jesus

Após uma temporada mágica em 2023/24, Jesus não conseguiu repetir os bons resultados em seu segundo ano consecutivo. Apesar do português ter vencido a Supercopa Saudita, o Al-Hilal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e ocupa a vice-liderança da Saudi Pro League.

A nível continental, o baque diante do rival local pesou na decisão da diretoria saudita. O Crescente foi derrubado pelo por 3 a 1, com direito a gol de Roberto Firmino, e deu adeus à competição na fase semifinal. No lugar do "Mister", Mohammad Al-Shalhoub assumirá até o fim da temporada.

🔰 Jorge Jesus na Seleção? O que se sabe sobre o assunto?

Com isso, Jorge está livre no mercado e é tratado como uma das prioridades para assumir a Seleção Brasileira. O comandante tem a chance de fazer sua estreia no comando da Amarelinha no dia 5 de junho contra o Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Lance! apurou que, enquanto o nome de Carlo Ancelotti foi o favorito ao cargo, Jorge Jesus não recebeu nenhum contato da CBF. Com o italiano cada vez mais distante, o treinador português pode ser o escolhido.