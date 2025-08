Filho de goleiro do Bayern de Munique morre aos seis anos

Goleiro do Bayern de Munique, Sven Ulreich anunciou o falecimento de seu filho de 6 anos, Len, em um comunicado nesta sexta-feira compartilhado nas redes sociais. O menino lutava contra uma doença séria, porém não resistiu aos tratamentos e morreu em junho.

— É com profunda tristeza que anunciamos que nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença. Juntos com nossa filha, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo — escreveram Ulreich e Lisa, sua esposa.

O goleiro pediu para que as pessoas respeitassem a privacidade do casal sem perguntas e declarações do assunto e também explicou o porquê da demora para divulgar a notícia. Ele optou por remover os comentários da publicação no Instagram.

— A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil para nós. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza no nosso ambiente e também para o olhar público. Pedimos gentilmente que se abstenham de fazer mais perguntas ou declarações.

Len nasceu três anos após a chegada do goleiro ao Bayern de Munique. Ulreich chegou ao clube alemão em 2015, quando foi contratado ao Stuttgart. Reserva de Neuer, ele disputou 103 jogos pelo clube e conquistou 20 títulos.

