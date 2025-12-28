Jorge Jesus é sincero sobre comparações entre Flamengo de 2019 e 2025

O técnico português Jorge Jesus afirmou que o atual time do Flamengo, comandado por Filipe Luís, não superou a equipe que ele dirigiu em 2019. A declaração foi dada em entrevista ao "Canal GOAT" neste sábado (27). O treinador, que atualmente comanda o Al Nassr da Arábia Saudita, mantém acompanhamento regular das partidas do clube carioca.

- Acompanhei a final (do Mundial de Clubes, contra o PSG), acompanho os jogos todos do Flamengo. Continuam sendo os melhores. Muitas felicidades para a Nação - declarou Jorge Jesus

Quando questionado se o time atual superou sua equipe de 2019, o português usou sua sinceridade de sempre para responder um simples "não".

Jorge Jesus dirigiu o Flamengo entre junho de 2019 e julho de 2020, período em que conquistou cinco títulos. Durante os 13 meses à frente do Rubro-Negro, o treinador venceu o Campeonato Brasileiro de 2019, a Libertadores de 2019, a Recopa Sul-Americana de 2020, a Supercopa do Brasil de 2020 e o Campeonato Carioca de 2020.

A comparação entre as equipes surgiu após Filipe Luís conquistar quatro títulos em 2025 com o Flamengo: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Apesar do desempenho expressivo do atual comandante, Jesus considera que seu time não foi superado.

O técnico português demonstrou que mantém forte ligação com o clube brasileiro, mesmo após sua saída. Ele revelou que assistiu à final do Mundial de Clubes disputada pelo Flamengo contra o PSG, evidenciando seu interesse contínuo pelo desempenho da equipe carioca.

As negociações para renovação do contrato de Filipe Luís com o Flamengo enfrentam dificuldades atualmente, situação que apresenta semelhanças com o que ocorreu na passagem de Jorge Jesus pelo clube carioca.