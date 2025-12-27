Veja golaço de bicicleta de Pedro, do Flamengo, no Jogo das Estrelas

O atacante Pedro, do Flamengo, fez um golaço no Jogo das Estrelas, disputado na noite deste sábado (27) no Maracanã. O centroavante recebeu um cruzamento açucarado de Maestro Júnior e mandou uma bicicleta de quem conhece o riscado. Veja abaixo:

Jogo das Estrelas com jogadores do Flamengo

O Maracanã abre suas portas neste sábado (27) para a festa mais tradicional de fim de ano do futebol brasileiro. Zico, ídolo do Flamengo, comanda a 21ª edição do Jogo das Estrelas, reunindo gerações de craques, ídolos internacionais e celebridades para um espetáculo de solidariedade e nostalgia.

Desde as 18h30 (de Brasília), a bola está rolando para o jogo com os ídolos do futebol, mas a festa começou antes, com o Jogo dos Artistas. O Lance! te mostra tudo ao vivo.

Pedro, do Flamengo, comemorando gol contra o Palmeiras (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Zico aposta em renovação de Filipe Luís e revela bronca no treinador

O torcedor do Flamengo está na expectatitva pela renovação de contrato com Filipe Luís. Neste momento, as partes ainda divergem na parte financeira. Assim como os demais flamenguistas, Zico, maior nome da história do clube carioca, também aguarda o desfecho dessa novela. Nesta sexta-feira (26), o Galinho comentou o tema e revelou uma bronca que deu no treinador nos últimos dias.

- Sou embaixador do Flamengo, mas a parte de futebol estou fora. Acho que a tendência é uma renovação, por tudo aquilo que ele vem fazendo. É um cara que se preparou muito. Teve a felicidade de trabalhar com grandes nomes como treinador. E tem a característica dele, a filosofia dele, e está colocando em prática. É um estudioso. Agora, liguei pra ele, ele tava lá na Espanha. Perguntei: "Tá fazendo o quê?". Ele respondeu que tava vendo jogo de futebol. Aí eu falei: "Cara vai descansar essa cabeça, para com o futebol" - iniciou Zico, ídolo do Flamengo, sobre Filipe Luís.