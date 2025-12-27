Atitude de Zico com jogadores do Flamengo chama atenção dos torcedores

Uma atitude de Zico com jogadores do Flamengo repercutiu muito, na noite deste sábado (27), em meio a disputa do Jogo das Estrelas. O gramado do Maracanã mais uma vez foi palco do evento promovido pelo maior ídolo da história do Rubro-Negro.

Antes da bola rolar para o Jogo das Estrelas, Zico, Júnior, Rafinha, Léo Ortiz, Pedro e Arrascaeta desfilaram pelo gramado do Maracanã com as taças que o Flamengo conquistou em 2025. Com a bola rolando, o "9 Bolado" marcou um golaço de bicicleta.

Nas redes sociais, o momento especial entre os ídolos do Flamengo chamou muita atenção dos torcedores. Veja a cena e os comentários abaixo:

Zico, ídolo do Flamengo, no Jogo das Estrelas (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Veja cena entre os ídolos do Flamengo

Zico aposta em renovação de Filipe Luís e revela bronca no treinador

O torcedor do Flamengo está na expectativa pela renovação de contrato com Filipe Luís. Neste momento, as partes ainda divergem na parte financeira. Assim como os demais flamenguistas, Zico, maior nome da história do clube carioca, também aguarda o desfecho dessa novela. Nesta sexta-feira (26), o Galinho comentou o tema e revelou uma bronca que deu no treinador nos últimos dias.

- Sou embaixador do Flamengo, mas a parte de futebol estou fora. Acho que a tendência é uma renovação, por tudo aquilo que ele vem fazendo. É um cara que se preparou muito. Teve a felicidade de trabalhar com grandes nomes como treinador. E tem a característica dele, a filosofia dele, e está colocando em prática. É um estudioso. Agora, liguei pra ele, ele tava lá na Espanha. Perguntei: "Tá fazendo o quê?". Ele respondeu que tava vendo jogo de futebol. Aí eu falei: "Cara vai descansar essa cabeça, para com o futebol" - iniciou Zico, ídolo do Flamengo, sobre Filipe Luís.