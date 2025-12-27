Mauro Cezar manda recado sobre renovação de Filipe Luís com o Flamengo
Jovem treinador ainda não se entendeu com a diretoria
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Filipe Luís ainda não chegou em um acordo com o Flamengo para renovar o seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro. Em seu perfil do X, o jornalista Mauro Cezar mandou um recado sobre o assunto.
Léo Ortiz admite ansiedade do elenco pela renovação de Filipe Luís no Flamengo
Flamengo
Eric Faria é sincero sobre situação de Filipe Luís no Flamengo: ‘Claramente’
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo se desesperam com situação de Filipe Luís
Fora de Campo
- Caros, não sejamos tolos, nesse cabo de guerra Flamengo x Filipe Luís/Jorge Mendes, versões diversas pipocam, oriundas dos dois lados. E isso faz parte desse jogo, por mais desnecessário que possa parecer. Agora os colegas do GE informam que há uma aproximação. O técnico teria cedido. E convenhamos, onde ele terá emprego e salários melhores? E qual treinador melhor para assumir o Flamengo de imediato? A que preço? - publicou o jornalista Mauro Cezar.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A situação de Filipe Luís no Flamengo tem movimentado muitos torcedores nas redes sociais, que querem a ampliação do vínculo. Ambos os lados buscam um acordo, mas esbarram em valores para sacramentar o negócio.
Flamengo e Filipe Luís não chegam a acordo, e presidente dá prazo para negociação
A novela da renovação de contrato entre Filipe Luís e Flamengo ganhou um novo - e importante - capítulo. Neste sábado, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um prazo para que a negociação chegue ao fim, pedindo uma resposta a Jorge Mendes, agente do treinador, até este domingo (28). Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.
Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu ao Flamengo cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.
➡️Rivais reagem a provável reforço do Flamengo: 'Agora vai ser'
Se durante as negociações o tempo de contrato e a multa rescisória foram motivos de divergência, agora a questão seria somente a parte financeira. Apesar do prazo dado por Bap, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além de ter levado a Copa do Brasil de 2024.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias