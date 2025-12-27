Mauro Cezar manda recado sobre renovação de Filipe Luís com o Flamengo

O técnico Filipe Luís ainda não chegou em um acordo com o Flamengo para renovar o seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro. Em seu perfil do X, o jornalista Mauro Cezar mandou um recado sobre o assunto.

continua após a publicidade

- Caros, não sejamos tolos, nesse cabo de guerra Flamengo x Filipe Luís/Jorge Mendes, versões diversas pipocam, oriundas dos dois lados. E isso faz parte desse jogo, por mais desnecessário que possa parecer. Agora os colegas do GE informam que há uma aproximação. O técnico teria cedido. E convenhamos, onde ele terá emprego e salários melhores? E qual treinador melhor para assumir o Flamengo de imediato? A que preço? - publicou o jornalista Mauro Cezar.

Filipe Luís emocionado com o título do Flamengo na Libertadores (Foto: Connie FRANCE / AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A situação de Filipe Luís no Flamengo tem movimentado muitos torcedores nas redes sociais, que querem a ampliação do vínculo. Ambos os lados buscam um acordo, mas esbarram em valores para sacramentar o negócio.

continua após a publicidade

Flamengo e Filipe Luís não chegam a acordo, e presidente dá prazo para negociação

A novela da renovação de contrato entre Filipe Luís e Flamengo ganhou um novo - e importante - capítulo. Neste sábado, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um prazo para que a negociação chegue ao fim, pedindo uma resposta a Jorge Mendes, agente do treinador, até este domingo (28). Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu ao Flamengo cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.

continua após a publicidade

➡️Rivais reagem a provável reforço do Flamengo: 'Agora vai ser'

Se durante as negociações o tempo de contrato e a multa rescisória foram motivos de divergência, agora a questão seria somente a parte financeira. Apesar do prazo dado por Bap, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além de ter levado a Copa do Brasil de 2024.